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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alper Oran xx, Serhat Sağır xx, Buğur Han Güler xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xx (İrfan Akgün dk. 85 ?), Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx ( Ömer Can Sokullu dk. 75 xx), Onur Ramazan Toprak x (Ozan Sol dk. 39 xxx), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşcı xx (Umut Sönmez dk. 75 xx), Ümit Kurt xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx (Kadir Ari dk. 85 ?)

Etimesgut Belediyespor: Emre Selen x, Özkan Taştemur x, İsmail Güner xx, Berk Akgönül x (Maksut Taşkıran dk. 83 ?), Ahmet Karadayı x (Engin Bekdemir dk. 60 x), Emre Gündoğdu x, Göksu Türkdoğan xx, Mehmet Ali Akın x (Halil Köçer dk. 70 x), Sezer Özmen x, Cevat Kuy x, Turan Yılmaz x

Goller: Ozan Sol (dk. 54, 55 ve 85) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Turan Yılmaz, Ahmet Karadayı (Etimesgut Belediyespor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Etimesgut Belediyespor: 0

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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