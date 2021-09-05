TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon FK, Etimesgut Belediyespor karşılaştı.

TFF 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon FK, Etimesgut Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Hekimoğlu Trabzon FK 4-2 kazandı.

Stat: Yomra İlçe

Hakemler: Mehmet Ali Özer xxx, Barış Çardaklı xxx, Anıl Küçükkaraca xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Özkan xxx, Muhammed xxx, Yasin xxx, Emre Akgün xxx, Yunus Emre xxx, Tunahan xxx, Ahmet Sun xxx (Halil İbrahim Tuna dk. 60 x), Hakan Yavuz xxx, Hakan Demir xxx, Musa Caner Aktaş xxx, Ethem Erboğa xxx

Yedekler: Mustafa Hoşoğlu, Abdulkadir, Berkay Sefa Kara, Hakan Yeşil, Kerem Baykuş, Miraç Acer, Onur Akdeniz

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Etimesgut Belediyespor: Hasan x, Özkan x (Anıl Dikmen dk. 64 x), İsmail Güner x, Berk x (Feyyaz dk. 63 x), Ahmet Karadayı x, Maksut x (Halil Köçer dk. 88 ?), Emre Gündoğdu x, Sezer Özmen x (Erdi Zengin dk. 46 x), Mehmet, Turan x, Ömer Kandemir x

Yedekler: Emre Selen, Koray, Rüstem Yiğit, Özgür Demir, Cevat

Teknik Direktör: Ümit Bozkurt

Goller: İsmail Güner (dk. 6 k.k.), Maksut Taşkıran (dk. 70) (Etimesgut Belediyespor), Musa Caner Aktaş (dk. 39), Ethem Erboğa (dk. 63) ve (dk. 90), Muhammed (dk. 88 k.k.) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Berk, Ahmet Karadayı, Erdi (Etimesgut Belediyespor), Muhammed (Hekimoğlu Trabzon FK) - TRABZON

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 Etimesgut Belediyespor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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