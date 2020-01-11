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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Van Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puanla başladı.

11.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:15
TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puanla başladı.


Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sefa Özcan xx, Samet Özkul xx


Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın xx (Tayyib Kanarya dk. 66 ?), Erkan xxx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Benhur Keser dk. 74 xx), Hüseyin Bak xxx, Onur Akbay x, Ali Kuçik xx, Rıdvan Koçak x (Adem Alkaşi dk. 46 xx)


Van Spor Kulübü: Salih Şenbaş xx, Nuri Terliksiz xx, Batuhan Er x, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xx (Maksut Taşkıran dk. 84 ?), Mehmet Sıddık İstemi x, Tarık Mayhoş x (Umut Koray Öz dk. 61 ?), Oktay Aydın x (Cenk Kaplan dk. 90 ?), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir xx


Gol: Hüseyin Bak (dk90+4) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Batuhan Er, Barış Sağır (Van Spor Kulübü) - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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