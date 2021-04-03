TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2

TFF 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti
Galatasaray Başkanı Cengiz, F.Bahçe'ye daha önce şampiyonluk başvurusu yapıp yapmadıklarıyla ilgili bir soru yöneltti

TFF 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Pucko'nun pasını alan Thuram'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutu kaleci Nurullah kontrol etti.

6. dakikada Samsunspor'un kazandığı serbest vuruşta, Mücahit'in vuruşunu kaleci Metin rahat kontrol etti.

16. dakikada, Samsunspor savunmasından atılan uzun topla ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tomane'nin şutu direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Samsunpsor atağında Hanroun'un ortasına Tomane'nin röveşata vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

36. dakikada sol kanttan hızla gelişen Samsunspor atağında, Yasin Öztekin'in pasını alan Göhkan'n ceza alanı içinde bekletmeden yaptığı sert şut direğe çarparak oyun alanına döndü.

47. dakikada uzun topla ceza alanı içine sarkan Samsunspor'da Gökhan'ın hava topu mücadelesinde dokunduğu top, Tuzlaspor savunmasının ters dokunuşuyla direğe çarpıp oyun alanına döndü.

57. dakikada Hamroun, Arif Morkaya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı kararı ile yorumladı.

58. dakikada beyaz noktanın başına gelen Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0

78. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Savicevic, Cajic'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Samet'in ortasına Caner ters kafa vuruşu yaptı. Kaleye yönelen top direğin dibinden kornere çıktı.

90+1. dakikada Ahmet Yazar'ın sağ kanattan ortasına Muhammed Gönülaçar kafa ile vurdu. Top yan direğe çarpıp oyun alına döndü.

90+5. dakikada sağ kanattan Coureur'un ortasına altı pas içinde Guido kafa ile vurdu. Kaleci Metin çizgi üzerinden topu kornere çeldi.

90+6. dakikada Ferhat'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Coureur, sağ çaprazdan ceza alanına girerek yaptığı vuruşta yan direğe çarpan top filelerle buluştu. 0-2

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Hüseyin Aylak xx

Tuzlaspor: Metin xx, Gökcan Kaya xx, Arif x, Aldin Cajic x (Alan dk. 81 ?), Ferhat, Rotman x, Muhammed Gönülaçar x, Pucko xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 68 x), Samet xx, Sagbefia x (Ahmet Yazar dk. 54 x), Thuram x

Yedekler: Philip Angeler, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Onur Ayık

Teknik direktör: Suat Kaya

Samsunspor: Nurullah xx, Caner Arıcı xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit xx, Djedje xxx (Oğuz dk. 90+3 ?), Hamroun xx (Burak Çalık dk. 89 ?), Yasin Öztekin xx (Guido dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz x (Ferhat Çulcuoğlu dk. 81), Tomane xx (Coureur dk. 82 ?)

Yedekler: Ahmet, Batuhan Kazancı, Yunus Emre, Oğuz Gürbulak, Gökhan Alsan

Teknik direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Yasin Öztekin (dk. 58 pen.), Coureur (dk. 90+6) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Savicevic (dk. 78) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Arif, Ferhat, Samet, Anıl Karaer (Tuzlaspor), Veli, Hamroun, Mücahit (Samsunspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2
TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Yılport Samsunspor: 2 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:25:42. #1.15#
title