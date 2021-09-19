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TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Melih Okutan getirdiği topta ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Tomane'nin şutunu kaleci Übeyd çıkardı.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Yasin'in ortasına kale sahası içerisinde bulunan Fofana'nın şutu kaleci Übeyd'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Lima'nın arka direğe kafayla indirdiği topa dokunan Barış, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

62. dakikada Aksel'in kullandığı kornerde iyi yükselen Arda, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-2

66. dakikada Ali'nin ortasında Tomene'nin şutunu Gençlerbirliği savunması çizgi üstünde uzaklaştırdı.

73. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Hasan Kılıç'ın şutu direğin az farkla üstünden auta çıktı.

78. dakikada Barış'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eleke'nin şutu kaleci Aykut'ta kaldı.

90+4. dakikada Hasan'ın kafa pasında topla buluşan Tomene'nin kafa şutu filelerle buluştu. 2-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karadoruk xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Alaaddin Okumus x (Ali dk. 63 xx), Berk Taşkın x (Mehmet Akyüz dk. 69 x), Recep Burak Yılmaz xx, Soner Gönül x, Osman Çelik x, Hasan Kılıç xx, Moryke Fofana xx, Melih Okutan x (Cihan dk. 46 xx), Yasin Öztekin x, Tomane xxx

Yedekler: Nurullah, Yunus Emre, Boli, Diomande, Semih, Melih Altıkulaç, Polat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman x, Ömürcan Artan x (Metehan dk. 90 ?), Arda Kızıldağ xxx, Mert Kula x, Kerem Can Akyüz x, Aksel Aktaş xx, Barış Alıcı xx (Sallacich dk. 81 x), Grechyshkin xx, Lualua x (İlker dk. 81 x), Lima xx (Rahmetullah dk. 75 x), Eleke xx

Yedekler: Ramazan, Musa, Abdullah, Muhammed, Gökhan Gül, Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Fofana (dk. 40), Tomane (dk. 90+4) (Samsunspor), Barış (dk. 44), Arda (dk. 62) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Mert, Ömürcan (Gençlerbirliği) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2 - Haberler Spor
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