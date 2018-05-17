TFF 1. Lig Final Maçının Saati Değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde oynanacak olan Gazişehir Gaziantep-BB Erzurumspor maçının saatini değiştirdi.
Spor Toto 1. Ligde BB. Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep arasında cumartesi günü oynanacak olan play-off finalinin saati 21.00'den 21.30'a alındı.
TFF RESMEN DUYURDU
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off final müsabakasının saati değiştirildi. Play-off final mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Gazişehir Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları arasında oynanacak olan maçın saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 21.00 olarak belirlenmişti. TFF'den yapılan açıklama ile final karşılaşmasının 19 Mayıs Cumartesi 21.30'da oynanacağı aktarıldı. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto 1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacağı ilan edilen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – Büyükşehir Belediye Erzurumspor Play-off Final maçının başlama saati değiştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği karşılaşma saat 21.30'da başlayacak."
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dadaş da gardaşım yoldaşım candaşım gaziantepte memleketim antebim süper lige kim hak ederse o çıksın zaten bu ülkede kendi memleketinin takımını tutan varmı türkiyede kime sorsan beşiktaşlı fenerli cimbomlu bir tek trabzonlu trabzonlu o kadarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DADAŞLARA YAKIŞIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GAZISEHIR GAZIANTEPSPORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YAŞASIN ERZURUM SPORCevap Yaz 2 Yayından KaldırMUSTAFA 05: dadaşa slm süperlige selam dadaş geliyooooooooooooooooooobursa amasya taşova seninle erzurum allah yolunuzu açık etsin ben inandım dadaşlar süperlikdeYayından Kaldır