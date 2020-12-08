TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
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TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2

08.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:11
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Cajic'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thuram'ın vuruşu kaleciden döndü.

31. dakikada Mevlüt'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Hamed'in vuruşunda kaleci Haydar zorlanmadan kontrol etti.

40. dakikada Bilal'in ortasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Erdal'ın vuruşunu kaleci Haydar parmaklarının ucuyla çeldi.

59. dakikada Gökcan'ın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Onat Kutay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

60. dakikada Hamed'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sunday Alimi müsait pozisyonda topu dışarı attı.

69. dakikada kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Ahmet'in pasında Thuram düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Eskişehir

Hakemler: Emre Kargın, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Sezgin Coşkun xxx, Onur Bayramoğlu xx, Sunday Alimi x, Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 77 x), Erdal Akdari xx, Bilal Ceylan xxx, Furkan Balaban x, Mehmet Özcan xxx, Mevlüt Çelik xxx, Hamed xx (Talha Erdoğan dk. 90 ?)

Yedekler: Melih Ağa, Hasan Ulaş Uygur, Furgan Polat, İbrahim Halil Öner, Alperen Kocabaş, Buğra Çağlıyan, Bedirhan Akçay, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: İlhan Var

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, İsmail Konuk xx, (Ferhat Öztorun dk. 77 x), Gökcan Kaya xxx, Segbefia xx, Aias Aosman xxx, Aldin Cajic x (Ahmet Yazar dk. 33 xx), Pucko xx (Onat Kutay Kurt dk. 57 xx), Erdem Özgenç xx, Thuram xx, Yasin Güreler xx, Tarık Tekdal xx

Yedekler: Alexander Angeler, Arif Morkaya, Vedat Bora, Samet Asatekin

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Goller: Onat Kutay (dk. 59), Thuram (dk. 69) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Furkan Balaban (dk. 47) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Erdal Akdari, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), İsmail Konuk, Ahmet Yazar, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) - ESKİŞEHİR

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 Tuzlaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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