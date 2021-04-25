Mehmet Ak: "Galip geldiğimiz bir maçta sevindik ama günün sonunda lige veda ettik"

Bandırmaspor'u mağlup etmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda eden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "Galip geldiğimiz bir maçta sevindik ama günün sonunda lige veda ettik" dedi.

Bandırmaspor'u mağlup etmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda eden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, "Galip geldiğimiz bir maçta sevindik ama günün sonunda lige veda ettik" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ak, "Galip geldiğimiz bir maçta sevindik ama günün sonunda lige veda ettik. Kalan 2 maçı da en iyi şekilde oynayıp atılacak 1 golün alınacak 1 puanın bile bizim için önemi var. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Maça gelince aslında son 5 haftada alınan 10 puan vardı. O 5 haftadaki oyunun istek ve arzusuyla oyuna başladık. Karşımızda aslında çok rahat, ne ligden çıkma nede ligden düşme anlamında rahat olan, istediklerini yapabilen ve kaliteli oyunculardan kurulu bir Bandırmaspor vardı. Aslında bu maçı şöyle tasavvur edebiliriz; kümede kalmanın kazanılacağı bir maç olsa 2-1'den 3-2'ye maçı getirmek bizim için çok büyük bir özveri gerektirdi. Oyuncularımız bunu gerçekleştirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda 5 haftada alınan 10 puan, atılan 17 gol var. Bu oyuncuların son 5 haftadaki mücadelesi, kümede kalma isteği arzusu gerçekten takdire şayandı. Son 2 maçımıza en iyi şekilde değerlendirip ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ankaraspor'a yakışır şekilde ligi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı