TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 5 Altınordu: 3

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu konuk etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Cihan Aydın x, Seyfettin Ünal x, Cemal Alpay
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 79 x), Mehmet Dingil xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx (Ilır Mustafa dk. 69 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Diabang dk. 79 x), Burak Aydın xx (Issah dk. 79 x), Uğur Utlu xx, Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 86 '), Eze xx
Yedekler: Muhammet Birkan Tetik, İrfan Akgün, Haşim Arda Sarman, Hamidovic
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Salih Kaya xx, Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak xx, Ahmet İlhan Özek xx, Muzaffer Kocaer xx (Burak İnce dk. 71 xx), Recep Aydın xx, Metehan Mimaroğlu xx, Oğulcan Ülgün xx (Furkan Çil dk. 71 x), Ahmet Dereli ' (Hüsamettin Yener dk. 9 xx) (Emre Nefiz dk. 60 xx), Enis Destan xx
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğit Emre Çeltik, Yusuf Yalçın Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Cem Ekinci (dk. 19 ve 76), Mehmet Tayfun Dingil (dk. 25), Eze (dk. 46), Barış Alper Yılmaz (dk. 52) (Ankara Keçiörengücü), Enis Destan (dk. 49), Ahmet İlhan Özek (dk. 57 pen. ve 64) (Altınordu)
Sarı kartlar: Eze, Mert Kula, Adbülkadir Korkut, Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü), Oğulcan Ülgen, Ahmet İlhan Özek (Altınordu) - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı