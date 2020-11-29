TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0

29.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:43
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü 21 puana yükselirken, Adana Demirspor haftayı 18 puanla kapattı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx, Doğu Yılmaz xx

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Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Samet Akaydın xx, Burak Aydın xx (Süleyman Olgun dk. 85 ?), Manaj xxx (Kone dk. 76 x), İrfan Akgün xx (Ilır Mustafa dk. 76 x), Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx, Soner Gönül xx, Mert Kula xx, Barış Alper Yılmaz xx (Dodoo dk. 68 x), Cem Ekinci xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Adana Demirspor: Zubas xx, Okan Alkan xx(Mehmet Uslu dk. 46 x), Mehmet Akyüz xx, Osman Tarık Çamdal xx( Tayyip Talha Sanuç dk. 90 ?), Emircan Altıntaş xx (Sedat Şahintürk dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Dibba dk. 56 x), Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler xx (Volkan Şen dk. 68 x), Erkan Zengin xx, Anıl Karaer xx, Rassoul xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan, Alaattin Hamza Ok

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Manaj (dk. 26) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: Anıl Karaer (dk. 90+5) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Metin Uçar, Abdülkadir Korkut,Dodoo (Ankara Keçiörengücü), Hasan Kılıç (Adana Demirspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Adana Demirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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