Daha taze ve ucuz balık için son 7 gün

Daha taze ve ucuz balık için son 7 gün Av yasağına 1 hafta kala tezgahlardaki balık çeşitliliği azaldı Balıkta av sezonunun bitmesine 7 gün kala tezgahlardaki balık çeşitliliği azalmaya başladı.

Daha taze ve ucuz balık için son 7 gün

Av yasağına 1 hafta kala tezgahlardaki balık çeşitliliği azaldı

KOCAELİ - Balıkta av sezonunun bitmesine 7 gün kala tezgahlardaki balık çeşitliliği azalmaya başladı. Fiyatların şu anda yüksek seyrettiğini söyleyen balıkçılar, yasak başladıktan sonra tezgahlarda daha canlı, daha güzel ve daha ucuz olta balıklarının yer alacağını kaydetti.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak. Balık sezonunun bitmesine 7 gün kala tezgahlardaki balık çeşitliliğinde azalmaların olduğu, fiyatların ise yüksek seyrettiği görüldü.

"Daha canlı balıklar gelecek"

Balıkçı Kenan Balcı, Ramazan ayının ilk haftasıyla beraber yasakların başlayacağını belirterek, kayıkların artık kıyıya çekileceğini kaydetti. Balcı, "Küçük kayıkçılar için yasak olmuyor, onlar yine balık tutmaya devam edecek. Küçük kayıklardan çok güzel olta balıkları geliyor. Mevsiminde olan balıklardan daha canlı, daha güzel, daha diri balıklar gelmeye başlayacak. Örneğin çok güzel istavrit gelecek sardalya, barbun, deniz levreği ve deniz çuprası gelecek. Bunlar yaz boyu yenecek vitaminli balıklar" dedi.

"Ucuz balıklar gelmeye başlayacak"

Şuan da balık fiyatlarının yüksek seyrettiğini ifade eden Balcı, "Fiyatların yüksek olmasının sebebi çok sayıda balıkçının olmasından kaynaklı. Yasaklarla beraber diğer balıkçılar kapatacak, balık pazarına daha uygun, daha güzel, daha ucuz balıklar gelmeye başlayacak" diye konuştu.

"Yasak kalktı ama hamsi gitti"

Hamsi yasağından önce tezgahlarda uygun fiyatlı ve taze balıkların yer aldığını söyleyen Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'den hamsiler geliyordu, palamutlar geliyordu. Hamsiye yasak koydular. O yasakla birlikte kayıkçıların çoğu kenara çekildi. Bu tabi hamsi sektörünü etkiledi, fiyatlara yansıdı. Bizim hamsimiz, tezgahların kuru fasulyesidir. Hamsi olmadığı zaman tüm balıkların fiyatı yukarı çıkar. Aynen bu şekilde oldu. Yasak kalktı ama bu kez de hamsi gitti. Hamsi göç eden bir balık. Seneye inşallah daha verimli olacağız"

En çok rağbet gören balığın istavrit ve deniz levreği olduğunu belirten Balcı, "Şuanda deniz levrekleri çok lezzetli geliyor. Deniz levreğinin kilosu 80 TL'den başlıyor, 150 TL'ye çıkıyor" sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI