TETSİAD'ta genel kurula doğru

18.08.2019 16:34

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) başkan adayı Hasan Hüseyin Bayram, "Üyelerimiz karlı mal satmak istiyor ve satışlarını sürekli yapmak istiyorlar. Onunla ilgili biz yeni pazarlar bulup üyelerimizin istifadesine sunacağız." dedi.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ağustos'ta yapılacak genel kurul öncesinde Bursa'da birtakım ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Ev tekstiliyle Türkiye'nin tam tanışmış olmadığını aktaran Bayram, "Bunun sebebi, bizim ev tekstili ihracatçı birliğimiz yok. Ev tekstilini ham madde ihracatçıların içerisinde grup olarak gözüküyoruz. Aslında 4 milyar dolar ihracatı olan ve 10 milyar dolara kadar ihracat yapma kapasitesi olan sektörün kendi ihracatçılar birliğini kurması lazım, biz göreve gelirsek inşallah bunu kuracağız. Orada da kendi problem ve meselelerimizi birinci ağızdan yetkililerle ulaştırma ve tartışma şansı bulacağız." dedi.

Ürünlerin İtalya, İspanya, Almanya, Polonya ve Japonya'ya satıldığını aktaran Bayram, şöyle devam etti:

"Bizim dünyada 5 tane ülkemiz var. Bu ülkeler de isimleri marka olmuş. Buralara ciddi üreticiyiz. Biz burada tarz yapıyoruz. Çok önemli bir şey dünyada ev tekstilinde tarzı bizim Türk firmalarımız yapıyor. Avrupa'da birinciyiz. Bir perdede model ve tarz yapmak, renklerin oluşmasına katkı sağlamak bunların hepsi çok önemli şeyler. Biz bunları fevkalade yapıyoruz. Türk ev tekstili dünyada marka olmuş durumda. Bizim her sektörümüz dünyada marka olmuş değil, Avrupa'ya gidip mağazada bizim kumaşlarımızı görüp gururlanıyoruz. Arkadaşlarımız milli bir görev yapıyorlar. Türkiye'nin tanıtımına, ekonomisine katkı sağlıyor, döviz getiriyorlar ve istihdam sağlıyorlar."

"Yeni pazarlar bulup üyelerimizin istifadesine sunacağız"

Bayram, TETSİAD'ın bine yakın üyesi olduğunu hatırlattı.

Üyelerin belli sıkıntıları olduğuna değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Bu kongreler tüm derneklerin kendilerini yenileme dönemi oluyor. Bizimde bu sıkıntılarımızı bertaraf edebilmek için böyle genç yetenekli arkadaşlardan bir ekip kurduk ve inşallah sektörümüzün bir çok sorununu halledeceğiz. Biz sektöre yenilikler getirmek istiyoruz. Başlıca yapmamız gereken vaatlerimizde var biz dernek binamızı bir showrooma dönüştüreceğiz. Farklı illerden gelen üyelerimiz bu dernek binasını showroom gibi kullanabilecekler ve müşterileriyle her türlü görüşmelerini bu ortam da yapabilecekler. Üyelerimiz açısından bir sorun da bugünün şartlarında karlılıklar azaldı. Üyelerimiz karlı mal satmak istiyor ve satışlarını sürekli yapmak istiyorlar. Onunla ilgili biz yeni pazarlar bulup üyelerimizin istifadesine sunacağız."

Kaynak: AA