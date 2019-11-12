TESK'ten "esnaf için konut kampanyası" çağrısı

12.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:10

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dar gelirli ve asgari ücretli 100 bin vatandaşın konut sahibi olması için açıklanan projenin esnaf ve sanatkarlar için de uygulanması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın konut sahibi olmaya çalışırken yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Esnafın, devlete yük olmadan kendi yağıyla kavrulurken devlete kira, vergi, sigorta primleri gibi ödemelerde bulunduğunu belirten Palandöken, "Buna karşın esnaf başını sokacak bir ev almak için bankaya gittiğinde kredi çekerken önüne dünya kadar prosedür engeli çıkıyor. Geçmişteki tüm borçlarını ödemiş olsa bile 'Sicil engeliniz var' denilerek esnafımıza kredi verilmiyor." ifadelerini kullandı.

İstihdama katkı sağlayan esnafın mağdur olmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için başlatılacak proje, esnaf ve sanatkarlarımız için de uygulanmalı. Esnaf ve sanatkarlarımız da düşük faizle kira öder gibi ev sahibi olabilmeli. Anayasamızın 174'üncü maddesinde de belirtildiği gibi, 'esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler' kapsamında böyle bir kampanya başlatılırsa camiamız adına sevindirici olur. Vatandaşın ve esnafın rahatlaması, piyasanın da rahatlaması demektir."

Kaynak: AA