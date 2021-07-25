TESK Genel Başkanı Palandöken esnaf için "can suyu kredisi" talep etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnaf için "can suyu kredisi" talep etti Açıklaması

TESK Genel Başkanı Palandöken esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkarların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Çarkların dönmesi için esnaf ve sanatkarların ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkarlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini anımsatırken, şunları kaydetti:

"Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TESK Genel Başkanı Palandöken esnaf için "can suyu kredisi" talep etti Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 09:55:21. #1.16#

title