Tesettür modasında da geleneksel alışveriş yerini online mağazalara bıraktı

Elizamoda.com'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nart tesettür giyimde geleneksel alışveriş yerini online alışverişe bıraktığını belirterek, sektörün 2020 yılı için yaklaşık yüzde 40 bir büyüme beklediklerini açıkladı.



Güvenli e-ticaretin yaygınlaşması, alternatif ödeme sistemlerinin çeşitlilik kazanması, mobil pazarlamanın gelişmesi ile birlikte yükselişini sürdüren e-ticaret; tesettür giyim pazarında da geleneksel mağazacılığın yerini almaya başladı. Elizamoda.com'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nart, tesettür giyim sektöründe e-ticaret konusunda gelişmeleri paylaştı.



Türkiye'de online alışveriş hacmi her geçen gün arttığını belirten Nart, "Geçtiğimiz yıl e-ticaret sektörü giyim kategorisinde yaklaşık yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleşti. Bununda büyük bir bölümünü tesettür giyim alışverişi oluşturuyor. 2020 yılı için de yaklaşık yüzde 40 bir büyüme bekliyoruz. Son yıllarda iyice hızını artıran dijital dönüşüm ile birlikte müşteri alışkanlıkları ve beklentileri de hızla değişiyor, bu değişime ayak uydurabilmek her sektördeki ve her büyüklükteki firma için kaçınılmaz bir gereklilik. Bizde bu öngörüyle içinde bulunduğumuz pazarın gerekliliklerini analiz ederek tüm odağımızı bu alana çevirdik. Çağın gerekliliklerine uygun hareket etmek üzere 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz elizamoda.com online mağazamızla özellikle genç nüfus özelinde önemli bir pazar payına sahip olmamız haklılığımızı ortaya koyuyor. Bugün geldiğimiz noktada güncel moda çizgilerini, nitelikli ürünlerle ulaşılabilir fiyatlara sunarak genç kuşağın tercih ettiği marka haline geldik" dedi.



"Genç nüfusun sahip olduğu potansiyel en iyi şekilde değerlendirilmeli"



Genç nüfusa hitap eden kıyafetlerin üretimi, birçok bölgede segment büyümesini hızlandıran devrim niteliğinde bir adım olduğunun altını çizen Mehmet Nart, "Türkiye'deki tüketicilerin özellikle sosyal medyadan daha çok ürün inceleme ve satın almaya yönelmesi gözlemlenen bir diğer değişimdir. Genç kitlenin alışveriş alışkanlıklarına bakıldığında, geleneksel mağazalar yerine online alışveriş yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Genç kuşak indirim ve promosyonları takip etmekten keyif alan bir kitle olduğundan indirimler bu yaş gruplarının alışveriş davranışlarına etki eden en önemli unsur haline gelmektedir. Genç kuşak, teknolojik imkanların gelişmekte olduğu ve bilgiye erişim kolaylığı bulunan bir dönemde yetişmesi nedeniyle hız onlar için çok önemlidir. Bu özellik online alışveriş süreçlerine de yansıdığından ürün teslimatında hız beklentisi çok yüksektir. Ancak online ticaretin hızla büyümesine paralel taşımacılık sektörünün bu hıza ayak uyduramaması müşteri memnuniyeti açısından son dönemlerde bazı sorunlara yol açmaktadır. Özellikle indirim dönemlerinde yaşanan talebi karşılayamayan kargo şirketleri operasyonel sorunlar ve kapasite problemleri nedeniyle müşterilerine hızlı servis sağlamak isteyen firmaların önünde ciddi engel oluşturuyor. Ülkemiz ekonomisinin katma değerini ve rekabet gücünü yükseltmek için dijital dönüşüm sürecinin belirleyici olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



"İslamı giyim segmentinde ülke olarak çok daha avantajlı bir konumdayız"



Tüm dünyada İslami giyim pazarının hızlı büyümesi dikkat çektiğini söyleyen Nart, "Türkiye'de tesettür giyim sektörünün oyuncuları olarak büyük bir tüketici pazarına sahibiz. Ünlü küresel markalardan birkaçı, artan talebi karşılamak ve yenilikçi giyim seçenekleri sunmak için sektöre çeşitli yatırımlar yaptı. İslami giyim segmentinde ülke olarak hem üretim hem de bilgi birikimi açısından çok daha avantajlı bir konumdayız. Yerel pazarların yanında sınır ötesi alışveriş de yapan tüketici profili en fazla Orta Doğu'da görülmektedir. Bu durum tesettür pazarı içinde çok önemli bir durum. Sınır ötesi gönderiler için lojistik alanında ulusal koordinasyon sağlanarak dış ticaret, lojistik ve diğer paydaşların birlikte hareket etmesinin gerekliliği her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Taşımacılık şirketlerinin de e-ticaret müşteri deneyiminde başarının önemli bir faktörü olduğuna dair farkındalığının ve e-ticaret firmaları ile aralarındaki iş birliğinin arttırılması gerekmektedir. Bugün yaşanılan problemlere çözümsel yaklaşımlar sergilenirse ülkemizde sınır ötesi e-ticaretin önünü daha fazla açacaktır." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

