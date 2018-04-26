Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve İran'ın İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Steven Gross, "Tersine Mentorluk Zirvesi bizim açımızdan karşılıklı öğrenme ve gelişme fırsatı tanıyor. Biz yöneticiler olarak bir yandan da yeni jenerasyonun ne tür marka ve hizmetleri tüketmeyi tercih ettiklerini anlamaya çalısıyoruz." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Unilever iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk Tersine Mentorluk Zirvesi'ne üniversite öğrencileri ve iş dünyası katıldı.

Zirvede konuşan Gross, "Yöneticiler olarak genç jenerasyonun ne aradığını, ne tarz şirketlerde çalışmak istediklerini, nasıl yönetilmek istediklerini, ne tür kariyer fırsatları önceliklendirdiklerini ve nasıl motive olduklarını öğrenmek istiyoruz." diye konuştu.

2017 yılında ilk tohumları Unilever ile atılan Tersine Mentorluk çalışmaları Bahçeşehir Üniversitesi'nde yıl boyu gelişerek Ata Holding, Denizbank, Doğuş Otomotiv ve Turkish Women's International Network'ün (TurkishWIN) katkılarıyla devam etti.

Projeler her firmada farklı boyutlarda gelişme gösterdi ve farklı modeller oluştu.

Y kuşağı dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını oluşturuyor

Y kuşağı daha genel deyimiyle Millenial'lar doğmuş olduğu çağ itibarıyla her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişmeye çok çabuk adapte olabilen bir nesil.

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını oluşturan bu nesil iş dünyasında da artık yavaş yavaş bayrağı X kuşağından devralmaya başlamış durumda.

Küreselleşen dünya düzeninde varlıklarını korumak ve geleceklerini daha iyi şekillendirmek isteyen firmalar da Y kuşağı gençlerin ne istediklerini, neye önem verdiklerini anlama yoluna gidiyorlar. Tersine Mentorluk Projeleri sayesinde firmalar Y kuşağının mezuniyetlerini bile beklemeksizin onların fikirlerinden, düşünce ve yeteneklerinden yararlanma fırsatı bulabiliyorlar.

Genç üniversite öğrencilerinin şirketlerin üst düzey yöneticilerine mentorluk yaptığı bu program, hem öğrencilerin iş dünyasında var olmalarını, hem de yöneticilerin genç kuşağı yani yarının iş dünyasının nasıl olacağını anlamalarını ve stratejilerini bu yeni düzene göre şekillendirmelerini sağlıyor.

Birçok şirketin Y kuşağı bakış açısına göre süreçlerini ve organizasyon yapılarını gözden geçirme eğiliminde olduğu bu dönemde, bir üniversiteden sistemli ve kurumsal bir şekilde bu desteği almak çok yoğun bir ilgi görüyor.

Firma içinden Y kuşağı olup yeni işe başlayanlarla yürütülen benzer projelerde üniversite öğrencilerinin de programa dahil edilmeleri Tersine Mentorluğun başarısında önemli bir rol oynuyor.

Rahat bir şekilde fikirlerini ifade eden üniversite öğrencileri böyle bir fırsat verildiğinde vizyoner öneriler ve projeler üreterek üst yöneticilere veya stratejik projelere ciddi anlamda katkı sağlıyorlar.

Unilever ile bir yıldır sürdürülen ve Unilever'in Türkiye'deki Expat yöneticilerini de kapsayan bu programda BAU'lu seçilen öğrenciler, Unilever Türkiye'de görev yapan aralarında Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens ve Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve İran'ın İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Steven Gross'un olduğu başta 3 üst düzey yöneticiye, sonrasında firmanın diğer expat yöneticilerine, önce Türkiye'de ve İstanbul'da yaşam, günlük yaşam ve iş dünyasına uyum gibi konularda mentorluk yaptılar.

Devamında ise Y kuşağının iş dünyasından beklentileri, marka algısı gibi konular Tersine Mentorluk projesi kapsamında yer aldı. Ayrıca Unilever bünyesindeki bir çok yönetici ve eşleştikleri öğrenciler benzer programı yürütmeye devam ediyorlar. Bugüne kadar projelere 100'e yakın BAU öğrencisi dahil oldu ve dahil olmaya devam ediyor.