"Terörden Arananlar Gri Liste"deki "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
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"Terörden Arananlar Gri Liste"deki "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)

25.10.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:30

Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.

Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması

Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı. (2)

'Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
'Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
'Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
'Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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