"Terörden Arananlar Gri Liste"deki "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı (2)
25.10.2020 19:26 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:30
Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı.
Tutuklanan Yoldaş Selim Çelik'in adliyeden çıkarılması
Jandarma ekiplerinin hareket etmesi HATAY - Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Gri Liste"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik, Hatay'da tutuklandı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş