Son dakika haberi... Mardin'de 2 terörist teslim oldu
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Son dakika haberi... Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Bir son dakika haberine göre Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışmalar sonucu 2 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek teslim oldu.

Son dakika haberi... Mardin'de 2 terörist teslim oldu
19.09.2020 10:10 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:15

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan çalışmalar sonucu 2 terör örgütü mensubu daha ikna edilerek teslim oldu.

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'da örgüte katılan ve 2014 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Jinda kod adlı B.B. isimli teröristin yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilerek teslim olması sağlandı. B.B.'nin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Örgüt mensubu ile birlikte İran'dan örgüte katılan ve 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu Dilan kod adlı K.M. isimli terörist de yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK kamplarından kaçarak Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. K.M.'nin de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydının olduğu öğrenildi.

Teslim alınan teröristlerin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi.

(Selman Güneş/İHA)

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Kaynak: İHA

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