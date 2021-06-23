Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü YPG/PKK saflarında silahlı eylemlere katıldığı ve yurda yasa dışı yollarla girdiği ileri sürülen Suriyeli zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği Suriyeli zanlılar M.Ş, M.H. ve M.M.İ'yi Batman, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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