- Terör mağduru kadınlar üreterek kazanacak

MARDİN - Mardin'de Üreten Kadın Derneği'nin, İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirdiği "Yeniden Hayat Bulan Kadınlar" projesi çerçevesinde, terör mağduru kadınlar üreterek kazanacak.

Mardin'de Üreten Kadın Derneği'nce, İçişleri Bakanlığının desteğiyle "Yeniden Hayat Bulan Kadınlar" projesi hayata geçirildi. Projenin açılışı dernek binasında düzenlenen törenle yapıldı. Törene Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Dernek Başkanı Mine Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Kadın Daire Başkanlığı görevlileri ve terör mağduru kadınlar katıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Çiçek, amaçlarının kadınların dilenmesini önlemek ve evde oturup avuç açmak yerine, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Projeye 30 kadın ile başlayacaklarını anlatan Çiçek, "10 Suriyeli kadınımız, 10 terör mağduru ve 10 Mardin'de çeşitli nedenlerle mağdur olmuş kadınlarımız ile bu çalışmayı yapıyoruz. Amacımız onları eğitmek, iş istihdamını sağlamak. Projemiz 6 ay sürecek ancak daha sonra devamı gelecek. Mardin ve Ortadoğu mutfağını Türkiye ve dünyaya tanıtacağız" dedi.

"İnsan çabalarsa başarabilir"

Eşinin, 10 yıl önce kendisini ve 4 çocuğunu terk ettiğini anlatan Nazmiye Yükseloğlu, çocuklarına bakmak için çalıştığını ve başarmak istediğini dile getirdi. Ayaklarımın üzerinde durmak istediğini kaydeden Yükseloğlu, "Yemek becerimi ortaya koydum. Lokantalarda çalıştım. Yeter ki insan bir hedef koysun. Başarmak istesin, çabalasın. İnsan çabalamadıkça bir şey başaramaz. İnsan durduğu yerde başaramaz ama çabalarsa başarabilir" diye konuştu.

Eşinin 3 aydır kayıp olduğuna dikkat çeken 2 çocuk annesi Suriyeli Mune Ahmeddaballı, "3 aydır kocam kayıp. Çocuklarıma bakmak zorundayım. 2 günde bir mama almak zorundayım. Buna da gücüm yok. Bu yüzden projede yer aldım" ifadelerinde bulundu.

"8 çocuğuma bakmakla yükümlüyüm"

Nusaybin'de PKK'nın kazdığı hendekler yüzünden evlerinden olup Mardin'e geldiklerini ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle 8 çocuğuna bakmakla yükümlü olduğunu aktaran Nurşen Öztürk, "Ben de çok zor şartlar altında çocuklarıma bakıyorum. Dilenmemek için burada çalışmak istiyoruz" dedi.

Suriye'de evlerine bomba atılması sonucu eşini kaybettiğine dikkat çeken 6 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Neriman Fihen ise, "Çok zor durumdayım, burada kimsemiz yok. Ayaklarımın üzerinde durmak çalışmak istiyorum. Uçaktan atılan bomba apartmanımızın üstüne düştü ve ben çocuklarımı kaçak yollarla kaçırarak Türkiye'ye sığındım" diye konuştu.

Proje çerçevesinde kadınlar, dernek binasında "Mama'nın Mutfağı" adıyla oluşturulan alanda yemek yapacak. Kadınların yaptıkları yemekler satılarak kendilerine gelir oluşturulacak.