Tercan'da denetimler aralıksız devam ediyor
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Tercan'da denetimler aralıksız devam ediyor

27.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:01
Tercan'da denetimler aralıksız devam ediyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. - ERZİNCAN

Tercan'da denetimler aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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