Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır? İşte adım adım evde teravih namazı kılınışı (Diyanet)

Ramazan ayının gelmesi ile "teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır soruları gündeme geldi. Bu yıl ilk teravih ne zaman kılacağını merak eden Müslümanlar, Diyanet'in il il teravih namazı saatleri üzerinden bilgi alacaklar. Diyanet tarafında alınan bilgilere göre işte adım adım evde teravih namazı kılınışı

Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Teravih namazı ne zaman kılınır? Bilindiği üzere buyıl koronavirüs önlemleri nedeniyle cami ve mescitlerde toplu halde teravih namazı kılınamayacak. Bunun yerine evde teravih namazlarını kılabilecekler. Peki, teravih namazı ne zaman kılınır? Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? İşte teravih namazı vaktiyle ilgili merak edilen soruların cevabı...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı Ramazan Ayı'nın gecelerinde kılınır. Teravih namazı yatsı namazına müteakip olarak yatsı ve vitir namazları arasında kılınır. Tıpkı yatsı namazı nasıl imsak vaktine kadar eda edilebiliyorsa tevarih namazı da imsak vaktine kadar eda edilebilir.

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l- Hümâm, Feth, I, 487; Kâsânî, Bedâî', I, 290).

Bu nedenle bugün itibariyle Ramazan Ayı'nın son gecesine kadar bulunduğunuz ilin yatsı namazı saatinden imsak saatine kadar teravih namazınızı eda edebilirsiniz.

Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.