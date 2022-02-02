Tepki çeken karar! Sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışan Greenwood, 48 saatte hapisten çıktı - Haberler Spor
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Tepki çeken karar! Sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışan Greenwood, 48 saatte hapisten çıktı

Haberler.com - Spor
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Manchester United'ın yıldızı Mason Greenwood, 48 saat içinde hapisten çıktı. Sevgilisine şidddet uygulayan ve tecavüze kalkışan Greenwood, kefaletle olayı kapattı.

Kız arkadaşı manken Harriet Robson'a şiddet uygulayan ve tecavüz girişiminde bulunan Mason Greenwood, 48 saat sonra hapisten çıktı. Greenwood, kefalet ödeyerek dosyayı kapattı.

Tepki çekecek karar! Sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışan Greenwood, 48 saatte hapisten çıktı

SORUŞTURMA YAPILMAYACAK

Polisten yapılan açıklamada, Manchester United forveti Mason Greenwood'un Çarşamba günü genç bir kadına tecavüz ve saldırı iddialarıyla ilgili daha fazla soruşturma yapılmadan kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Tepki çekecek karar! Sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışan Greenwood, 48 saatte hapisten çıktı

ANTRENMANLARA KATILMAYACAK

Manchester United, ikinci bir duyuruya kadar futbolcunun tesislere giremeyeceğini ve antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

Haberler.com - Spor

Manchester United FC, Mason Greenwood, Spor, Haber

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