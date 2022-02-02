Tepki çeken karar! Sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışan Greenwood, 48 saatte hapisten çıktı
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Manchester United'ın yıldızı Mason Greenwood, 48 saat içinde hapisten çıktı. Sevgilisine şidddet uygulayan ve tecavüze kalkışan Greenwood, kefaletle olayı kapattı.
Kız arkadaşı manken Harriet Robson'a şiddet uygulayan ve tecavüz girişiminde bulunan Mason Greenwood, 48 saat sonra hapisten çıktı. Greenwood, kefalet ödeyerek dosyayı kapattı.
SORUŞTURMA YAPILMAYACAK
Polisten yapılan açıklamada, Manchester United forveti Mason Greenwood'un Çarşamba günü genç bir kadına tecavüz ve saldırı iddialarıyla ilgili daha fazla soruşturma yapılmadan kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.
ANTRENMANLARA KATILMAYACAK
Manchester United, ikinci bir duyuruya kadar futbolcunun tesislere giremeyeceğini ve antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.
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