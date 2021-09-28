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Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başladı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başladı

Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Antalya'da başladı.

ANTALYA (AA) - Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan Bnp Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Antalya'da başladı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyon, Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde gerçekleştiriliyor.

BNP Paribas sponsorluğundaki Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'ne kızlar ve erkeklerde 16'şar olmak üzere toplamda 32 milli takım ve 21 ülke katılıyor. Türkiye Milli Takımı da hem kızlar hem de erkeklerde mücadele veriyor.

Geleceğin dünya yıldızlarının yarıştığı organizasyonda Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek ve Coco Gauff önceki yıllarda milli takımlarıyla şampiyonluk kazanan isimler arasında yer alıyor.

Takımların 6 gün boyunca sıralama mücadelesini sürdüreceği organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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