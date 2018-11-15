Tendürek Geçidi'nde Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Türkiye'nin en önemli geçitlerinden biri olan ve Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar yağışı özellikle geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye dönüştü.

Sıfırın altında 5 dereceyi bulan soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bu durum, çoğunluğu ağır tonajlı birçok aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Yolda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan karayolları ekipleri, sürücüleri zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının durmasını bekleyen sürücüler ise Doğubayazıt-Çaldıran karayolu ayrımındaki dinlenme tesislerine sığındı.

Tır sürücüsü Nurettin Sıhhet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesinden yola çıktığını söyledi.

Iğdır ve Doğubayazıt'ta havanın normal olduğunu belirten Sıhhet, "Iğdır ve Doğubayazıt'ta kar olmadığını görünce yola devam ettim fakat Somkaya ve Gülizar köyleri arasında tipiye yakalandım. 2 saattir buradayım, mahsur kaldım." dedi.

Kazakistan'dan Mersin'e fasulye götürdüğünü söyleyen tır sürücüsü Ramazan Akgül ise buzlanma nedeniyle aracının Tendürek Geçidi'ni çıkamadığını ifade etti.