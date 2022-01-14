TEL ABYAD'DA SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR - Haberler
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TEL ABYAD'DA SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde savaşın izleri siliniyor.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde savaşın izleri siliniyor. Türkie'nin destekleriyle alt ve üst yapıların iyileştirilmesiyle eski günlerine dönen kentte düzenleme ile oluşturulan caddenin açılışını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad kentinde düzenleme ile ila yapımı tamamlanan Barış Pınarı Caddesi, törenle açıldı. Renkli ışıklarla süslenen caddede çocuk eğlence salonu, çocuk parkının da açıldı. Çalışmaların devem ettiği bölgede incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şubat ayı sonunda caddede alışveriş merkezi, tekstil atölyesi, eczane, sebze pazarı ve lokantanın da açılacağını kaydetti.

Caddenin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Suriyeliler ile sohbet ederek talepleri dinledi.

TEL ABYAD'DA SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

TEL ABYAD'DA SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

TEL ABYAD'DA SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

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