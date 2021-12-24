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Teknosa'dan yeni yıla özel fırsatlar

Teknosa'dan yeni yıla özel fırsatlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Teknosa, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenlere akılı telefondan televizyona, tabletten elektrikli süpürgeye binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu duyurdu.

Teknosa, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenlere akılı telefondan televizyona, tabletten elektrikli süpürgeye binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu duyurdu.

Yeni yıla özel indirimleri ile hem kendini hem sevdiklerini mutlu etmek isteyen teknoloji severleri binlerce ürünle buluşturan Teknosa, 69 ildeki 200'ü aşkın satış noktası ile online satış kanallarında 24-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, akılı telefondan televizyona, tabletten elektrikli süpürgeye birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, " Teknosa'da indirimli fiyatların yanı sıra, hızlı teslimat seçenekleri de tüketicilerin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırıyor. Tercihe göre aynı gün teslimat veya 'mağazadan teslim al' gibi farklı alternatiflerden yılbaşı alışverişlerinde de yararlanmak mümkün. Alışverişlerinde online kanalları tercih eden müşteriler, webchat, whatsapp ve telefon kanallarından destek hizmeti alabildikleri gibi, satın almak istediği ürünü görmek ve Teknosa satış ekiplerinden birebir bilgi almak isteyenler de Teknosa.com üzerinden videochat ile sanal bir mağaza deneyimi yaşayabiliyor" denildi.


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