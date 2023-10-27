Zeytinburnu'nda cep telefonu bataryası patladı

ZEYTİNBURNU'nda esnaf Halit Okumuş, tamire verdiği cep telefonunun bataryasının değiştiğini görünce, eski bataryayı incelemek istedi. Bıçakla açmaya çalıştığı batarya bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf Halit Okumuş tamire verdiği cep telefonunu teslim aldıktan sonra bataryasının değiştiğini gördü. Okumuş cep telefonunun eski bataryasını incelemek için eline aldı. Bıçakla içini açmak istediği batarya bomba gibi patladı. Okumuş'un panikle elinden attığı batarya kendiliğinden söndü.

"ŞOKA GİRDİM"

Halit Okumuş, "Ben telefonumu servise vermiştim. Daha sonra gidip telefonu aldım. Telefoncu arkadaşım da benim bataryamı geri verdi. Bataryaya ne oldu diye merak ettim. Falçatayla hafif şekilde dokundum. Bir anda duman çıktı ve zehirleyecek bir koku çıktı. Alev almaya başladı ve patladı. Ne yapacağımı bilemeyip şoka girdim. İçeri girip su aldım. Büyük faciadan döndük" dedi.