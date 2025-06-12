Zehra Öney: "Web3 Dünyasında Kadınların Yeri Artık Çok Daha Güçlü"

Zehra Öney: 'Web3 Dünyasında Kadınların Yeri Artık Çok Daha Güçlü'
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İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci gününde konuşan Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, kadınların Web3 ve finansal teknolojilerde artan rolüne dikkat çekti. Binance TR iş birliğiyle yürüttükleri akademiyle 2000'e yakın kadına eğitim verdiklerini belirten Öney, IFW 2025'in küresel düzeyde etkileyici bir etkinlik olduğunu vurguladı.

İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci günü, Fişekhane'de yoğun katılımla gerçekleşti. Yapay zeka ve finansal teknolojiler üzerine panellerin damga vurduğu etkinlikte, kadınların teknoloji ve finans alanındaki yükselen rolü de öne çıktı. Bölgenin en prestijli fintech buluşmalarından biri haline gelen IFW, bu yıl küresel katılımla daha güçlü bir konum kazandı.

Zehra Öney: 'Web3 Dünyasında Kadınların Yeri Artık Çok Daha Güçlü'

ZEHRA ÖNEY: "WEB3 KADINLAR İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT ALANI"

Haberler.com'a konuşan Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, kadınların geçmişte finansal karar mekanizmalarının dışında tutulduğunu hatırlatarak, Web3 ve yeni nesil teknolojilerin kadınlar için eşitlikçi bir zemin sunduğunu belirtti. Dernek olarak Binance TR ile birlikte yürüttükleri "Binance Teknolojide Kadın Akademisi" projesiyle şu ana kadar yaklaşık 2000 kadının Web3, NFT, blockchain ve yapay zeka konularında eğitildiğini ifade etti.

"Kadınlar artık bu dünyada olmak istiyor" diyen Öney, finansal okuryazarlığın dijital araçlarla yaygınlaştığını, yeni çağın düzeninde kadınların aktif üreticiler ve karar vericiler haline geldiğini vurguladı.

"YENİ İNSAN FORMU BU ÇAĞA AİT OLMALI"

Zehra Öney kendi yolculuğunu da aktararak, mobil teknoloji sektöründe öncü projelere imza attığını ve Türkiye'de artırılmış gerçeklik gibi birçok kavramı ilk kez gündeme taşıyan girişimlerin içinde yer aldığını belirtti. 2019'da kurduğu Teknolojide Kadın Derneği ile Türkiye genelinde 160 kurumsal üye ile kadınların teknoloji alanında yetişmesini sağladıklarını ifade etti.

IFW 2025'i "doygun içerik, küresel katılım ve yerli dokunun buluştuğu örnek bir organizasyon" olarak tanımlayan Öney, "Bu yıl gerçekten gurur verici bir etkinlik izliyoruz. Türkiye'nin potansiyelini uluslararası alanda göstermesi açısından çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji

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