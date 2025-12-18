Haberler

ODTÜ TEKNOKENT'ten Yeni Fikirler Yeni İşler Programı Final Etkinliği

ODTÜ TEKNOKENT'ten Yeni Fikirler Yeni İşler Programı Final Etkinliği
ORTA Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler programının final etkinliği, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmek ve girişimcileri desteklemek amacıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Program, girişimcilik ekosistemindeki mentorlar ve yatırımcılarla yenilikçi ekipleri bir araya getirerek yeni fikirlerin hayata geçmesine katkıda bulunmayı hedefledi.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından sürdürülen erken aşama girişimcilik programı Yeni Fikirler Yeni İşler'in (YFYİ) final etkinliği ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Gecede teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirmek ve hızlı ticarileşme sürecine destek olmak amacıyla girişimcileri bir araya geldi.

Girişimcilere ulaşmayı ve gelecek vadeden start-up'lar ile scale-up'lara destek olmayı sürdürmeyi amaçlayan program, bu yıl da girişimcilik yolculuğuna adım atan yenilikçi ekipleri alanında uzman mentorlar ve yatırımcılarla bir araya getirdi.

Beş hafta süren program kapsamında; iş modeli geliştirme, ürün-pazar uyumu, marka yönetimi, yatırım süreçleri, ticarileşme ve fikri mülkiyet hakları gibi girişimciliğin temel başlıkları ele alındı.Toplam 25 oturumda, hafta içi çevrim içi eğitimler ve cumartesi günleri ODTÜ TEKNOKENT CoZone'da gerçekleştirilen yüz yüze çalışmalarla katılımcılara 35 saatlik kapsamlı bir eğitim sunuldu. Program boyunca girişimcilik ekosisteminin farklı alanlarından 22 mentor, deneyimlerini YFYİ ekipleriyle paylaşarak sürece rehberlik etti.

Programın final etkinliği, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in açılış konuşmasıyla başladı. Programın 2005 yılından bu yana aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Prof. Dr. Yozgatlıgil, "Bugün artık güçlü bir gelenek haline gelen Yeni Fikirler Yeni İşler programı, üniversitemizin bilgi üretimini toplumsal ve ekonomik değere dönüştürme anlayışının somut bir göstergesidir. Bugün burada, bu vizyonla yola çıkan girişimci adaylarımızın fikirlerinin olgunlaştığı, emeklerinin görünür hale geldiği önemli bir ana birlikte tanıklık ediyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kuruluşundan bu yana yalnızca nitelikli mezunlar yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesinde; bilimi, teknolojiyi ve yenilikçi düşünceyi girişimcilik kültürüyle bütünleştiren öncü bir üniversite olmuştur" dedi.

'YFYİ PROGRAMI ÇOK SAYIDA GİRİŞİMİN DOĞMASINA KATKI SUNMUŞTUR'

YFYİ programı ile çok sayıda girişimin doğduğuna dikkat çeken Prof. Dr.Yozgatlıgil, "YFYİ programı da bu yaklaşımın en değerli çıktılarından biri olarak, bugüne kadar çok sayıda girişimin doğmasına, büyümesine ve ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir hale gelmesine katkı sunmuştur.Bizler için girişimcilik; yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda analitik düşünmenin, disiplinler arası iş birliklerinin, problem çözme yetkinliğinin ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştiği stratejik bir öğrenme alanıdır. Yeni Fikirler Yeni İşler Programı, katılımcılarına bu yetkinlikleri kazandıran bütüncül bir ekosistem sunmakta; üniversitemizin bilgi birikimini gerçek dünya problemleriyle buluşturmaktadır" diye konuştu.

Ardından ODTÜ70 Girişimi Sermayesi Yatırım Fonu'nun tanıtımı gerçekleştirildi ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla bir VC Paneli düzenlendi. Panel sonrasında 10 girişimci ekip projelerini jüri ve yatırımcılar karşısında sundu. Sunumların ardından gerçekleştirilen kapalı oylama ile ödül törenine geçildi. Toplamda 1 milyon TL'lik Büyük Ödül iki girişim arasında paylaştırılırken, farklı kurumlar tarafından özel ödüller takdim edildi.

YFYİ'25 programı; 100'ün üzerinde yatırımcı, iş ortağı, sponsor ve protokol temsilcisini, 40 girişimciyi ve 300'ü aşkın öğrenciyi bir araya getirerek girişimcilik ekosistemine güçlü bir buluşma alanı sundu.

Program, bilgi, deneyim ve güçlü ağ yapısıyla yeni fikirlerin büyümesine katkı sağlamayı hedefledi.

