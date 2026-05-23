Yapay zekada 500 milyar dolarlık dev yarış: Piyasalar kritik veriye kilitlendi

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee’nin değerlendirmesine göre, yapay zeka bağlantılı teknoloji şirketleri bu hafta da küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Nasdaq vadeli işlemleri ile Japonya’nın Nikkei 225 endeksi; yarı iletken talebi, güçlü teknoloji şirketi bilançoları ve yapay zeka altyapısı harcamalarının devam edeceğine yönelik beklentilerden destek buldu.

Lee, arz koşullarındaki sıkılaşmanın yarı iletken ve bellek çipi şirketlerine yönelik piyasa ilgisini artırdığını belirterek; bilgi işlem kapasitesi, bulut altyapısı, veri merkezleri ve gelişmiş çip üretimiyle bağlantılı şirketlerin küresel piyasaların odağında kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Yapay zeka altyapısında 500 milyar dolarlık harcama beklentisi

Ryan Lee tarafından paylaşılan değerlendirmede, büyük ölçekli bulut hizmeti sağlayıcılarının yapay zeka altyapısına yönelik sermaye harcamalarının 2026 yılında 500 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu harcamaların, yapay zeka altyapısını küresel piyasalardaki en büyük sermaye harcaması alanlarından biri haline getirdiğini aktaran Lee, bu sürecin yarı iletken tedarik zincirleri, bulut hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, enerji altyapısı ve yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesine yönelik talep üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Piyasalarda Nvidia ve TSMC gibi yarı iletken şirketleri ile bulut altyapısı alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik fiyatlamaların, yapay zeka yatırımlarının seyriyle birlikte izlenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Petrol fiyatları enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı

Teknoloji hisselerindeki olumlu görünümün karşısında, enerji fiyatlarındaki yükseliş piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Artan petrol fiyatlarının, enflasyon beklentilerini ve ABD Hazine tahvili getirilerini yukarı yönlü etkilediği ifade ediliyor.

Lee’ye göre petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, kısa vadede faiz indirimi beklentilerine ilişkin iyimserliği sınırlayabilir. ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruması ve enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını sürdürmesi halinde, piyasalarda sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentisi güçlenebilir.

Bu nedenle gelecek hafta açıklanacak ABD büyüme verilerinin, küresel piyasalardaki risk algısı ve faiz beklentileri açısından önemli bir gösterge olması bekleniyor.

Dijital varlık piyasalarında likidite ve kurumsal talep izleniyor

Kripto para piyasalarında ise likidite koşulları, kurumsal talep ve borsa yatırım fonlarına yönelik para hareketleri yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee, Bitcoin ve önde gelen dijital varlıklardaki kısa vadeli görünümün; ABD büyüme verileri, tahvil getirilerindeki hareket ve faiz indirimi beklentilerinin seyrinden etkilenebileceğini belirtti.

Lee’nin değerlendirmesine göre yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu teknoloji odaklı piyasa ilgisi, dijital varlıklar dahil olmak üzere risk hassasiyeti yüksek piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken; petrol fiyatları ile tahvil getirilerindeki yükseliş genel piyasa güvenini test eden unsurlar arasında yer alıyor.

Gözler ABD büyüme verilerinde

Piyasa uzmanları, yapay zeka altyapısı yatırımlarının küresel teknoloji piyasaları üzerindeki etkisinin devam ettiğini, ancak enerji fiyatları ve enflasyon görünümünün piyasa davranışlarında belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde ABD büyüme verileri, tahvil getirileri, petrol fiyatları ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına ilişkin açıklamaları, küresel piyasalardaki fiyatlamaların yönü açısından yakından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bitget Araştırma Birimi Küresel Piyasa Gelişmelerini İzliyor

Haberde yer alan değerlendirmeler, Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee tarafından küresel piyasalardaki güncel gelişmelere ilişkin paylaşılan analiz kapsamında aktarıldı.

Bitget’in araştırma birimi, makroekonomik gelişmeler, emtia fiyatları, teknoloji yatırımları, likidite koşulları ve dijital varlık piyasaları arasındaki etkileşime ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com