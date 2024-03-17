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Xiaomi SU7 için on binlerce rezervasyon talebi geldi!

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Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli sedan otomobili SU7 için on binlerce rezervasyon talebi aldı. Fiyatı henüz belirlenmeyen araç, 28 Mart'ta satışa sunulacak.

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, giyilebilir cihazlardan televizyonlara, akıllı saatten çantaya kadar birçok ürünün üretimini yapıyor. Kendine "olmadığı masa yok" dedirten Xiaomi, son dönemlerde ise elektrikli sedan otomobili SU7 ile adından söz ettiriyor. Son gelişmelere göreyse merakla beklenen Tesla Model S rakibi Xiaomi SU7 için on binlerce rezervasyon talebi geldi.

Xiaomi SU7 için on binlerce rezervasyon talebi geldi!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile fiyatı henüz belirlenmeyen SU7 aracının 28 Mart'ta satışa sunulacağını açıklamıştı. Çin'de 28 şehirdeki 59 mağazada siparişlere hazırlık sürüyorken, bugün yapılan son açıklama, araca talebin büyük olduğunu ortaya koydu.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, yaptığı açıklamada satış tarihi duyurusunun ardından bir gün içerisinde 100 binden fazla kişinin mağazalara geldiğini ve SU7 için rezervasyon yapmak istediklerini paylaştı. Görünen o ki şirket, talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapacak.

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Jun, SU7'nin müşterilere mümkün olan en kısa sürede teslim edilmesini sağlamak amacıyla Xiaomi'nin araç fabrikasındaki kapasiteyi yükseltmek için uğraştıklarını dile getirdi. Öte yandan lansman etkinliği için de hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Bununla birlikte Lei Jun, otomobil pazarındaki rekabetin bir hayli yoğun olduğunu ve Xiaomi'nin de bu rekabete hazır olduğunu dile getirdi. Firma, öne geçebilmek için alışılageldiğin dışında farklı teknolojiler üzerinde çalışması gerektiğinin farkında.

Xiaomi SU7 fiyatı ne kadar olacak?

Aracın fiyatı şimdilik belirsiz ve 28 Mart tarihinde satışa sunulduğunda göreceğiz. Çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar, Xiaomi SU7 fiyatı için 28 bin doların üstünü işaret ediyor. Bu iddianın doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi SU7'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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