Xiaomi'nin elektrikli SUV'si SU7'nin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Xiaomi bir süredir ilk elektrikli otomobili ile gündemden düşmüyor. Xiaomi SU7 olarak adlandırılması beklenen elektrikli SUV'nin ilk resmi görüntüsü ise bugün yayınlanan bir posterde ortaya çıktı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, otomobilin ön tasarımını gözler önüne serdi.

Xiaomi, SU7 için geri sayıma başladı

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yapılan paylaşımda, SU7'nin bir kısmını gösteren poster paylaşıldı. Fotoğrafta, otomobilin 20 inç alüminyum alaşımlı jantları, parlak sarı renkli Brembo fren kaliperleri ve çerçevesiz yan aynaları ön plana çıkıyor.

Xiaomi EV Teknolojileri isimli otomobil etkinliği 28 Aralık'ta düzenlenecek. Ancak şirketin kurucusu Lei Jun'a göre lansmanda herhangi bir ürün veya otomobil tanıtımı yapılmayacak. Sadece elektrikli otomobil teknolojileri gösterilecek.

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Weibo'da yayınlanan fotoğraf, SU7'den neler bekleyebileceğimizi gözler önüne serdi. Brembo'nun frenleriyle güçlendirilecek elektrikli SUV, ön çamurluklardaki havalandırma delikleriyle de termal yönetime işaret ediyor.

Lei Jun tarafından daha önce yapılan açıklamalar, SU7'nin, Xiaomi'nin akıllı telefonların ötesinde yeni ürün kategorilerine girmesinin temel parçası olacağını ortaya koydu. Şirket, "insanlar, arabalar ve aileler için bir ekosistem" yaratmak istiyor.

Lei Jun ayrıca SUV'un "makul ölçüde pahalı" olacağını ancak beklentileri aşan bir deneyim sunmayı hedeflediğini söyledi. Bu, Tesla ve BYD gibi rakiplere karşı rekabetçi bir fiyatta üstün özellikler sunmak istediğini gösteriyor.

Çin'in başkenti Pekin'deki bir sanayi parkında yer alan otomobil fabrikası, 720 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Daha önceki görüntülerde batarya, montaj, boya, gövde, kalıp döküm ve damgalama işlevleri için altı ana atölyenin olduğu görülmüştü.