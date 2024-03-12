Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürdüğü Civi serisi yakında yeni bir modelle yenilenecek. Serinin devam modelinin Civi 4 olarak adlandırılması beklenirken, son gelen raporlar telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 teknik özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Xiaomi Civi 4, MIIT sertifikası aldı – Xiaomi Civi 4 özellikleri ve çıkış tarihi!

Yaklaşan Xiaomi Civi 4, 24053P709C model numarasıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 5G ağlarını destekleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında yapılacağına dair önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Xiaomi Civi 4'ün 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panelle gelmesi kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın başı çektiği üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

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Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu, yaklaşan Civi 4 modelinin tanıtım tarihini ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon selefi geçen sene tanıtılan Xiaomi Civi 3'le aynı ay vitrine çıkacak. Bu da mayıs ayına denk geliyor.

ÖzellikDetaylar Ekran1.5K Düz Ekrana Sahip 2.7D Mikro Kavisli Camla KaplanmışKameraLeica Ortak Markalı, 50 Megapiksel Sensörlü KameralarİşlemciQualcomm SM8635 (Snapdragon 8s Gen 3) İşlemciPil5.000mAh Kapasiteyi Aşan, 100W'a (Hatta 120W'a) Kadar Hızlı Şarj DesteğiTasarımMetal Çerçeve ve Cam Arka YüzeyLansman TarihiMayıs 2024 (Doğrulanmamış, Önceki Raporlar Tarafından Önerilen Zaman Dilimi)

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikDetaylar Ekran6.55 inç, 120 Hz Yenileme Hızı ve 240 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Sunan OLED PanelİşlemciMediaTek Dimensity 8200-UltraRAM12/16 GBDepolama256/512 GB ve 1 TBÖn Kameraİki Adet 32 MegapikselArka Kamera– 50 Megapiksel Sony IMX800, f/1,77 Diyafram Açıklığı – 8 Megapiksel Ultra Geniş Açı, f/2.2 Diyafram Açıklığı – 2 Megapiksel Makro Sensör Olmak Üzere Üçlü Kamera KurulumuPil4.500 mAh, 67W Hızlı Şarj Desteği

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