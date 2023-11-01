Xbox Game Pass Abonelik Ücretlerine Yüzde 100 Zam Geldi

Hafta ortası sendromuna yakalanan okurlarımız için üzücü bir haber var sırada. Xbox Game Pass Türkiye abonelik ücretlerine bir zam daha geldi. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Xbox Game Pass aboneliklerine zam geliyor içeriği ile bildirdiğimiz zam bugün yapıldı. Yapılan yeni zam ile birlikte tüm abonelik ücretleri güncellendi. İşte Xbox Game Pass abonelik ücretlerine bugün yapılan fiyat artışı ve yeni abonelik ücretleri…

Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde dev zam: Yüzde 100 oranında artış yapıldı!

Özellikle oyuncular ve oyun bağımlıları için kötü haber Xbox Game Pass servisinden geldi. En son yapılan zamların ardından aylık aboneliği 79,99 TL, "Ultimate" aboneliği ise 120,99 TL olan Xbox Game Pass'te aylık aboneliğe yüzde 100, "Ultimate" aboneliğine ise neredeyse yüzde 73 oranında zam yapıldı.

Gelen yeni zamlar ile fiyatlar aylık abonelik için 159 TL, "Ultimate" aboneliğinde ise 209 TL oldu. Konuyla ilgili olarak özellikle geçtiğimiz günlerde Steam platformunun Türkiye'de TL yerine dolar ile oyun satışına başlaması da can sıkıcı olmuştu. Ardından bugün gelen Xbox Game Pass zam haberi de tuzu biberi oldu diyebiliriz.

Abonelik türüEski fiyatYeni fiyat Zam oranı Aylık abonelik79,99 TL159 TL Yüzde 100 Ultimate120,99 TL209 TL Yüzde 73

Sevilen oyun önümüzdeki ay Xbox Game Pass'ten kalkıyor

Xbox Game Pass Ekim 2023'te eklenen oyunlar!

Oyun Platformlar F1 Manager 2023 Cloud, Konsol, PC Cities: Skylines 2 PC Dead Space Cloud, Konsol, PC, EA Play Frog Detective: The Entire Mystery Cloud, Konsol Mineko's Night Market Cloud, Konsol, PC Headbangers: Rhythm Royale Cloud, Konsol, PC Jusant Cloud, Konsol, PC

Peki siz Xbox Game Pass servisine gelen son zam haberi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…