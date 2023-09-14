WhatsApp, Kanallar Özelliğini Tüm Dünyada Kullanıma Açtı

WhatsApp, birkaç ay önce duyurduğu 'Kanallar' özelliğini tüm dünyada kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde bilgiye en kısa sürede erişmek için yerel makamları, tanınmış kişileri, STK'ları ve sayfaları takip edebilirsiniz. Böylece bizim de katıldığımız bu platformda en güncel haberleri ShiftDelete.Net WhatsApp kanalı aracılığıyla takip edebileceksiniz.

WhatsApp, birkaç ay önce duyurduğu' 'Kanallar' özelliğini tüm dünyada kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde bilgiye en kısa sürede erişmek için yerel makamları, tanınmış kişileri, STK'ları ve sayfaları takip edebilirsiniz. Böylece bizim de katıldığımız bu platformda en güncel haberleri ShiftDelete.Net WhatsApp kanalı aracılığıyla takip edebileceksiniz.

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WhatsApp, bu yeni özelliği için Telegram ve Signal'den esinlendi. Kanallar; yöneticilerin, kanalın takipçilerine metin, fotoğraf ve video gönderebildiği tek yönlü görüşmeler olacak. Peki kullanıcılar bu kanallara nasıl erişecek? Durum sekmesini kapsayan 'Güncellemeler' adlı sekmeden takip ettiği kanalların içeriklerine erişebilecek.

Bu yenilik Meta için ilk değil. Daha önce kanallar özelliğini Instagram'da görmeye başlamıştık. Bu yeni özellik sayesinde tıpkı diğer sosyal medya mecralarında olduğu gibi WhatsApp'tan da ilgimizi çeken kişilerii kurum ve kuruluşları takip edebiliriz. Kullanıcılar bu kanallara davet linkleri aracılığıyla katılabilir.

WhatsApp, gizliliği ön planda tuttuğu yeni özelliğini duyurdu! İşte detaylar

Peki gizlilik koşulları nasıl olacak? WhatsApp bu konuda çok net. Gizliliği ön planda tutacağının sözünü verdi. Kişisel bilgileri hiç kimse ile paylaşmayacak. Buna kanalın yöneticisi de dahil. Ayrıca kanalların geçmişini yalnızca 30 gün boyunca saklayacak

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