WhatsApp'ın İlginç Bilgileri

2009 yılında eski Yahoo çalışanları Brian Acton ve Jan Koum tarafından kurulan WhatsApp, günümüzde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması haline geldi. Buna, sahip olduğu yenilikçi özellikler ve Meta'nın bünyesinde olması oldukça katkı sağladı.

Dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta her gün 100 milyondan fazla mesaj gönderiliyor. Bu da kullanıcıların varsayılan mesajlaşma uygulaması yerine WhatsApp'ı tercih ettiğini bizlere gösteriyor. Bu içeriğimizde, her gün en az birkaç defa ziyaret ettiğiniz WhatsApp ile ilgili ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizler için derledik.

WhatsApp ile ilgili ilginç bilgiler!

İlk başta ücretliydi

2019'un Kasım ayında çıkış yapan WhatsApp, ilk 1 yıl boyunca ücretsiz kullanım sunuyordu. Daha sonrasında kullanmaya devam edebilmek içinse tek seferlik olacak şekilde 1 dolar ücret ödenmesi gerekiyordu. Tabii günümüzde herkesin ücretsiz kullanabileceği bu uygulamanın o dönemlerde paralı olması, tercih edilmemesine neden oluyordu.

Çünkü insanlar, yeni bir mesajlaşma uygulaması için para ödemeye isteksizdi. 2014 yılına geldiğimizde ise o dönemki adı Facebook olan Meta, WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bunun ardından uygulama, tamamen ücretsiz hale getirildi.

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WhatsApp, şimdiye kadar hiçbir şekilde reklam göstermedi

Dijitalleşmenin ilerlemesiyle beraber reklamlar, web site ve mobil uygulama geliştiricilerinin temel gelir kaynağı haline geldi. Meta'nın sahip olduğu Instagram ve Facebook'ta pek çok reklam gösteriliyorken, WhatsApp'ta ise bu durum tam tersine işliyor. Zira hiçbir şekilde reklam gösterilmiyor.

Bu noktada aklınıza "WhatsApp nasıl para kazanıyor?" şeklinde bir soru gelmiş olabilir. Bu sorunun net olarak bir cevabı yok fakat uygulamadan iki şekilde para kazanıldığı biliniyor; Şirketlerin kullanabileceği WhatsApp for Business API ile Hindistan ve Brezilya'da kullanılabilen WhatsApp Pay.

WhatsApp, bazı ülkelerde yasaklı

Dünyanın dört bir yanında hizmet veren WhatsApp'ın yasaklı olduğu bazı ülkeler var. Bu ülkeler sırasıyla Çin, İran, Kuzey Kore, Eritre, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Vietnam, Kamboçya ve Myanmar.

Söz konusu ülkelerin neredeyse hepsinin WhatsApp'ı yasaklamak için sundukları gerekçe ise casusluk yapıldığına dair şüphelerdi. Bu gerekçe, özellikle Kuzey Kore ve İran gibi baskıcı hükümete sahip ülkelerde, çeşitli düşüncelere yol açıyor.

Google, WhatsApp'ı satın almak istedi

Teknoloji devi Google, 2014 yılında WhatsApp'ı 10 milyar dolar karşılığında satın almak için şirketin kapısını çaldı. Ancak kurucular, bu teklifin yetersiz olduğunu ve uygulamanın değerini karşılamadığını düşünerek reddetti.

Aynı yılın şubat ayında Facebook ise Google'dan neredeyse iki kat daha yüksek teklif vererek, WhatsApp'ı 19.4 milyar dolar karşılığında bünyesine aldı. Google'ın istenen teklifi sunmayarak şirketi satın almadığından pişman olup olmadığı ise oldukça merak konusu.

Adı için What's Up?'dan esinlenildi

Uygulamanın adının neden WhatsApp olduğunu daha önce hiç merak ettiniz mi? Şirket, bu ad için "Naber?" anlamına gelen "What's Up?" İngilizce kelimelerinden esinlendi. Bu da kullanıcıların uygulama sayesinde arkadaşları ile kolayca sohbet edebileceği mesajını veriyordu.