Haberler

Warner Bros, Paramount'un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında

Warner Bros, Paramount'un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Warner Bros yönetim kurulu, hissedarlara Paramount Skydance'in satın alma teklifini reddederek Netflix'in teklifini tercih etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Şirketten Çarşamba günü erken saatlerde yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

  • Warner Bros, Paramount'un 108,4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmeye hazırlanıyor.
  • Warner Bros yönetim kurulu, Netflix'in 82 milyar dolarlık teklifinin hissedarlar için daha üstün olduğunu açıkladı.
  • Warner Bros Discovery hisseleri yüzde 1,3 düşerken, Netflix hisseleri yüzde 1,7 yükseldi ve Paramount hisseleri yüzde 2,2 değer kaybetti.

Warner Bros., Paramount'un 108,4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmeye hazırlanıyor. Şirket yönetimi, Netflix'in 82 milyar dolarlık teklifinin stratejik açıdan daha avantajlı olduğunu savunarak hissedarlardan Paramount teklifine "hayır" demelerini istedi.

Yönetim kurulu, Paramount'un son dönemde başlattığı satın alma girişiminin detaylı şekilde değerlendirildiğini ancak teklifin hissedarlar açısından yeterli değeri sunmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

"ÖNEMLİ RİSKLER VE MALİYETLER İÇERİYOR"

Yönetim Kurulu Başkanı Samuel A. Di Piazza Jr., yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Paramount'un ihale teklifini dikkatle inceledik. Yönetim Kurulu, teklifin değerinin yetersiz olduğu ve hissedarlarımız için önemli riskler ile ek maliyetler barındırdığı sonucuna vardı."

Warner Bros. yönetim kurulu, basın açıklamasında Netflix'in teklifini ise "üstün" olarak nitelendirerek, bu teklifin hissedarlar için daha kesin ve sürdürülebilir bir değer sunduğunu vurguladı.

PİYASALAR KARARA HIZLI TEPKİ VERDİ

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Warner Bros. Discovery hisseleri erken işlemlerde yaklaşık yüzde 1,3 düşüş gösterirken,Netflix hisseleri yaklaşık yüzde 1,7 yükseldi. Paramount hisseleri ise yaklaşık yüzde 2,2 değer kaybetti.

NETFLİX: "EN İYİ SONUÇ VEREN SÜREÇ"

Netflix cephesinden yapılan açıklamada, Warner Bros. yönetim kurulunun tavsiyesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, tüketiciler, içerik üreticileri, hissedarlar ve daha geniş eğlence sektörü için en iyi sonucu veren rekabetçi bir süreç oldu."

Sarandos ayrıca, "Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, Netflix'in birleşme anlaşmasının daha üstün olduğunu ve bu satın almanın hissedarların çıkarlarına en uygun seçenek olduğunu teyit etti" dedi.

GÖZLER HİSSEDARLARDA

Yönetim kurulunun güçlü tavsiyesine rağmen nihai kararın hissedarların oylarıyla şekilleneceği belirtilirken, medya ve eğlence sektöründe bu hamlenin dengeleri uzun vadede değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu trafik kazasında vefat etti
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
title