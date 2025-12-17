Warner Bros, Paramount'un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında

Warner Bros., Paramount'un 108,4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetmeye hazırlanıyor. Şirket yönetimi, Netflix'in 82 milyar dolarlık teklifinin stratejik açıdan daha avantajlı olduğunu savunarak hissedarlardan Paramount teklifine "hayır" demelerini istedi.

Yönetim kurulu, Paramount'un son dönemde başlattığı satın alma girişiminin detaylı şekilde değerlendirildiğini ancak teklifin hissedarlar açısından yeterli değeri sunmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

"ÖNEMLİ RİSKLER VE MALİYETLER İÇERİYOR"

Yönetim Kurulu Başkanı Samuel A. Di Piazza Jr., yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Paramount'un ihale teklifini dikkatle inceledik. Yönetim Kurulu, teklifin değerinin yetersiz olduğu ve hissedarlarımız için önemli riskler ile ek maliyetler barındırdığı sonucuna vardı."

Warner Bros. yönetim kurulu, basın açıklamasında Netflix'in teklifini ise "üstün" olarak nitelendirerek, bu teklifin hissedarlar için daha kesin ve sürdürülebilir bir değer sunduğunu vurguladı.

PİYASALAR KARARA HIZLI TEPKİ VERDİ

Kararın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Warner Bros. Discovery hisseleri erken işlemlerde yaklaşık yüzde 1,3 düşüş gösterirken,Netflix hisseleri yaklaşık yüzde 1,7 yükseldi. Paramount hisseleri ise yaklaşık yüzde 2,2 değer kaybetti.

NETFLİX: "EN İYİ SONUÇ VEREN SÜREÇ"

Netflix cephesinden yapılan açıklamada, Warner Bros. yönetim kurulunun tavsiyesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, tüketiciler, içerik üreticileri, hissedarlar ve daha geniş eğlence sektörü için en iyi sonucu veren rekabetçi bir süreç oldu."

Sarandos ayrıca, "Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, Netflix'in birleşme anlaşmasının daha üstün olduğunu ve bu satın almanın hissedarların çıkarlarına en uygun seçenek olduğunu teyit etti" dedi.

GÖZLER HİSSEDARLARDA

Yönetim kurulunun güçlü tavsiyesine rağmen nihai kararın hissedarların oylarıyla şekilleneceği belirtilirken, medya ve eğlence sektöründe bu hamlenin dengeleri uzun vadede değiştirebileceği yorumları yapılıyor.