Vodafone, 4.5G Altyapısını Güçlendirdi ve Hızları İki Kat Arttırdı

Vodafone, 4.5G Altyapısını Güçlendirdi ve Hızları İki Kat Arttırdı
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Vodafone, İzmir'deki 4.5G altyapısını güçlendirerek indirme hızlarını Mart 2023 öncesi döneme göre iki kat artırdığını duyurdu. Şirket, 5G teknolojisine geçiş için altyapıyı hazırladığını ve Türkiye genelinde dijital deneyimi geliştirmek için yatırımlarına devam ettiğini açıkladı.

VODAFONE, 4.5G altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini ve müşterilerin indirme (download) hızını 2 kata kadar arttırdığını duyurdu. İlde 5G sunmaya hazır durumda olduğunu da aktardı.

Vodafone, dijital müşteri deneyimini sunmak için altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu. 4.5G'deki kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam eden Vodafone, İzmir'e yaptığı ek yatırımlar ve kapasite artışları ile ildeki 4.5G müşterilerinin indirme hızını Mart 2023 öncesi döneme kıyasla İKİ kata kadar artırdığını belirtti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle yatırımlara devam ediyor, bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırıyoruz. Bu kapsamda, İzmir'de son dönemde yaptığımız yeni saha ve kapasite yatırımlarıyla 4.5G altyapımızı daha da güçlendirdik. Bu sayede, müşterilerimizin 4.5G indirme hızını 2 kata kadar artırırken, aynı zamanda 5G teknolojisine geçisi mümkün kılacak altyapıyı da hazır hale getirdik. Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmaya ve müşterilerimizi son teknolojilere hazırlamaya devam edeceğiz."

Vodafone, Türkiye genelinde 5G'ye geçiş sürecinde hem teknik altyapısını güçlendirdiğini hem de müşterilerini bu dönüşüme hazırladığını belirtti. 5G'nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve aynı anda daha fazla cihazın bağlanabilmesi gibi avantajları herkesin deneyimleyebilmesi için çalışmalarını sürdüren şirket, bu yeni teknolojinin hayatın her alanına dokunacağı bir dönem için hazırlıklarını tamamladığını aktardı. Vodafone, 5G'nin potansiyelini yalnızca büyük şehirlerde değil, tüm Türkiye'de erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hem altyapı yatırımlarını yaygınlaştırıyor, hem de kullanıcıların bu yeni bağlantı teknolojisine kolayca adapte olabilmesi için cihaz, uygulama ve deneyim odaklı çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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