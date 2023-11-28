vivo X100 Serisi Yapay Zeka Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

vivo'nun Geniş Dil Modeli (GDM – LLM) ile desteklenen yeni amiral gemisi X100 serisi, yeni MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi ile akıllı telefonlarda yapay zekayı yeni bir noktaya taşıyor. X100 serisi, yüksek performans özellikleri ve akıllı telefon fotoğrafçılığını profesyonel noktaya taşıyan kamera ve görüntüleme teknolojileri ile performans ve satış rekorlarına da imza atıyor.

vivo'nun Geniş Dil Modeli (GDM – LLM) ile desteklenen yeni amiral gemisi X100 serisi, yeni MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi ile akıllı telefonlarda yapay zekayı yeni bir noktaya taşıyor. X100 serisi, yüksek performans özellikleri ve akıllı telefon fotoğrafçılığını profesyonel noktaya taşıyan kamera ve görüntüleme teknolojileri ile performans ve satış rekorlarına da imza atıyor.

vivo X100 serisi kapış kapış gidiyor!

vivo, geçtiğimiz günlerde dünya lansmanını yaptığı yeni akıllı telefon serisi X100'ün yapay zeka özellikleri ile akıllı telefon sektöründe çıtayı yine yukarı taşıyor. Gücünü amiral gemisi 5G AI mobil yonga seti MediaTek Dimensity 9300'den alan, cihaz içi üretken yapay zeka yetenek ve özelliklerine sahip X100 Serisi sektörde ilk ticari "AI akıllı telefon" olarak dikkat çekiyor.

Üretken yapay zeka için özel olarak tasarlanan MediaTek Dimensity 9300, bir önceki modele göre iki kata kadar daha fazla performans ve yüzde 45'e kadar daha düşük güç tüketimi sunuyor. 22.7 milyar transistör içeren yonga seti, 1B ve 7B AI dil modelleri ile bir 1B AI görüş modelini doğrudan cihazlara entegre ediyor.

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Bu entegrasyon veri güvenliğinin artmasına, gerçek zamanlı performansta iyileşmeye, hassas verilerin cihazda tutulması ve AI işlevlerinin bireysel tercihlere göre özelleştirilmesi ile kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimlerine olanak tanıyor.

vivo, ilk olarak Kasım ayı başında Çin'de gerçekleştirilen vivo Developer Conference'da kendi geliştirdiği BlueOS işletim sistemi ile birlikte tanıttığı; yeni nesil mobil yapay zeka çipi, batarya, Geniş Dil Modeli – GDM (Large Language Model – LLM) ve görüntü çipinden oluşan BlueLM adlı yapay zeka alt markası ile de sektöre öncülük ediyor.

vivo'nun ilk olarak X100 Serisi'nde kullanılan yeni AI GDM'si BlueLM; akıllı teknoloji ekosistemini değiştireceği gibi kullanıcı deneyimini de ciddi biçimde geliştirecek. X100 Serisi'nde yer alan X100 ve X100 Pro modelleri şirketin kendi geliştirdiği, 7 milyar parametreye sahip yapay zeka geniş dil modeliyle donatılacak.

Bu rakam, şu ana kadar tüm modeller arasında görülen en yüksek sayı olma özelliğini taşıyor. vivo'nun ses, resim, metin, video, jest, işaret dili ve hatta beyin dalgası tanıma dahil olmak üzere çeşitli etkileşim türlerini destekleyen GDM'si OpenAI tarafından geliştirilen LLM tabanlı bir sohbet robotu olan ve kullanıcılara akıllı asistan, üretken içerik üretimi ve görüntü oluşturmayı kapsayan ChatGPT'ye benzeyen hizmetler sunuyor.

Diğer yandan vivo X100, MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin gücüyle akıllı telefon dünyasında performans rekorlarını da zorluyor. Telefon, akıllı telefonların performansını test etmek için kullanılan Geekbench performans testinde yüksek skorlar elde etti.

Test sırasında telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, telefona cihazın ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyan bir puan veriyor. vivo X100 Pro Dimensity 9300 yonga seti ile tek çekirdekli testte 2254 puan, çok çekirdekli testte 7608 gibi daha önce görülmemiş iddialı bir puan elde ederek performans açısından gücünü ortaya koyarken, vivo X100 de 891 ve 3573 puan aldı.

X100 Serisi, akıllı telefonların performansını ölçmek için kullanılan AnTuTu listesinde de toplam 2 milyon 249 bin 858 puan alarak Android platformunda birinci sıraya yerleşti. Diğer yandan vivo, 22 Kasım'da yaptığı bir paylaşımla 13 Kasım'da Çin'de lanse ettiği X100 Serisi'nin daha ilk haftasında satış rekoru kırdığını duyurdu.

Üstün performans ve kamera özellikleri ile merakla beklenen X100 Serisi, bugüne kadarki tüm vivo modellerini geride bırakarak ilk sunulduğu pazar olan Çin'de ilk satışlarda şirkete yaklaşık 140 milyon doların üzerinde kazandırdı.