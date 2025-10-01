Venture Vibe Deep Tech Summit Berlin'de Gerçekleşti

BERLİN'de düzenlenen Venture Vibe Deep Tech Summit, 300'ü aşkın girişimci, araştırmacı, yatırımcı ve sektör liderini bir araya getirerek derin teknolojilerin endüstrileri, toplumları ve küresel iş birliklerini nasıl dönüştürdüğünü masaya yatırdı.

Venture Vibe Deep Tech Summit, 28 Eylül tarihinde Berlin'de 300'den fazla girişimci, araştırmacı, yatırımcı ve sektör liderini buluşturdu. Kuantum bilimi, yapay zeka, biyoteknoloji ve diğer sınır teknolojilerinde geleceği keşfetmek için dinamik bir platform oluşturan zirvede, derin teknolojilerin endüstrileri, toplumları ve küresel iş birliklerini nasıl dönüştürdüğü ele alındı.

Girişimcilik, globalleşme ve derin teknoloji alanında küresel bir buluşma noktası olan Venture Vibe'ın etkinliği; SilentWing Yönetici Ortağı Gökhan Çelebi ve Rook AI Küresel Proje Yöneticisi Ülkar Şabanova'nın açılış konuşmalarıyla başladı. Derin teknolojilerin geleneksel paradigmaları zorladığını ve geleceği inşa etmek için yeni yaklaşımlar gerektiğini anlattıkları sunumlar, zirvenin vizyoner fikirlerle pratik inovasyon yollarını buluşturan programın tonunu belirledi.

Zirvenin konuşmacıları arasında kuantum fiziği alanında uzmanlaşan Prof. Dr. Jens Eisert, Quantum Orbit Labs Yönetici Ortağı Demet Kul ve IDEA Universal Kurucusu Hayri Dağlı yer aldı. Konuşmalarında kuantum teknolojilerinin dönüştürücü rolüne, insan odaklı inovasyona ve 'iyilik için teknoloji' yaklaşımına değindiler. İnovasyon ekosisteminin, teknolojik ilerlemeyi anlamlı toplumsal etki yaratacak şekilde yönlendirme sorumluluğunu vurguladılar.

DÜNYANIN 'DEEP TECH' İLE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ KONUŞULDU

Venture Vibe Deep Tech Summit kapsamında düzenlenen ilk panelde Digital Solution Lab for AI Kurucusu Adil Sunil, TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi Aleksandar Medjedovic, Valerion Kurucu Ortağı Ahmet Emrehan Emre, Science of Impact Kurucusu Şule Yücebıyık ve Kuantum Computing alanında doktora düzeyinde araştırma yapan Supreeth Mysore Venkatesh gibi uzmanlar; yapay zeka, kuantum, enerji ve biyoteknolojinin kesişiminde ortaya çıkan fırsat ve zorlukları tartıştı.

İkinci panel ise 'Dünyayı Deep Tech ile Nasıl Dönüştürürüz' başlığıyla gerçekleştirildi. Uydu sistemleri ve uzay iletişimi alanında uzmanlaşan Dr. Ulaş Cezik'in moderatörlüğündeki panele SlientWing CFO'su Arif Karakuş, SlientWing Hukuk Danışmanı Büşra Davis, Günkara Araştırma Grubu Kurucusu Prof. Dr. Ömer Günkara ve SlientWing Yönetici Ortağı Gökhan Çelebi katıldı.

Zirvede sunum yapan 12 öncü girişim ise girişimcilik ruhunu sahneye taşıdı. Girişimler, yapay zeka, sürdürülebilirlik, kuantum bilimi ve ileri biyoteknoloji alanlarındaki çözümlerini tanıttı. Berlin'deki etkinlik, Built in Germany Startup Contest (Almanya'da Kurulmuş Startup Yarışması) için düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Sırasıyla LoCo Quantum, Laser Neuron ve Neurospice, 12 finalist arasından ilk üçe seçilerek ödüle layık görüldü. Zirve, sanatçılar Uğur Akyürek ve Bonnie Bagira'nın performansıyla sona erdi