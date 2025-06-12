Uprock Web3 Kurucu Ortağı Rasim Üner'den Web3 ve Türkiye Pazarı Üzerine Önemli Açıklamalar

Uprock Web3 Kurucu Ortağı Rasim Üner'den Web3 ve Türkiye Pazarı Üzerine Önemli Açıklamalar
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İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci günü Fişekhane'de yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte yapay zeka, Web3 ve finansal teknolojiler ön plandaydı. UPROCK kurucu ortağı Rasim Üner, Apraak adlı Deepin projesini ve Türkiye'nin Web3 alanındaki potansiyelini haberler.com'a değerlendirdi.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025, altıncı yılında da finans ve teknolojiyi buluşturmaya devam ediyor. Etkinliğin ikinci günü Fişekhane'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yapay zeka, Web3 ve finansal teknolojiler günün odak konularıydı. 2019 yılından bu yana düzenlenen IFW, bölgenin en prestijli fintech buluşmalarından biri olarak yerel ve küresel uzmanları bir araya getiriyor.

UPROCK Kurucusu Rasim Üner'den Web3 ve Türkiye Pazarı Üzerine Önemli Açıklamalar

WEB3 EKOSİSTEMİ VE TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN ROLÜ

Etkinlik kapsamında konuştuğumuz UPROCK Web3 Kurucu Ortağı Rasim Üner, projelerinin temelini ve Türkiye pazarının önemini haberler.com'a özel anlattı. UPROCK'un SIAT merkezli olduğunu belirten Üner, 9 kurucu ortağın uzun yıllara dayanan dostluğuyla ortaya çıkan bu yapının Apraak isimli bir Deepin (Decentralized Physical Infrastructure) projesi üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Solana blockchain tabanlı Apraak, dünya genelinde 3 milyondan fazla cihazda kullanılan bir altyapı sunuyor. Kullanıcılar uygulamayı indirerek UPT kazanabiliyor. Android, iOS ve masaüstü platformlarında kullanılabilen proje, geçen yıl 4 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Üner, Türkiye'nin bu tür projelerde ilk 10 hatta ilk 5 içinde yer alabileceğini ifade ederek, "Kullanıcılarımız meraklı ve yatırım yapmaktan çekinmiyor. Türkiye'nin buying power'ı yüksek" dedi.

GÜVENLİ VE ANLAŞILIR WEB3 İÇİN REGÜLASYON VURGUSU

Web3 teknolojisinin günlük yaşama entegrasyon sürecinde hala bazı sorunların olduğuna dikkat çeken Üner, temel problemin güven eksikliği ve karmaşık kullanıcı deneyimi olduğunu belirtti. Bu zorlukların aşılması için regülasyonların netleşmesi gerektiğini vurguladı ve Türkiye'de bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Web2 ile Web3 dünyalarının kesişim noktalarına da değinildi. Üner, daha önceki etkinliklerin sınırlı bir çevrede "aynı yüzlerle" dönmesine atıf yaparak, bu yılki IFW'de daha kapsayıcı ve çözüm odaklı bir atmosferin oluştuğunu söyledi. "Web3 teknolojisini, blockchain'i günlük yaşama entegre etmenin yolu; iletişim, güvenlik ve kullanıcı deneyimi sorunlarını birlikte çözmekten geçiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji
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