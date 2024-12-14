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Uçakta olay çıkaran iş insanı hakkında karar verildi

Uçakta olay çıkaran iş insanı hakkında karar verildi
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THY uçağında "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım" diye bağırarak olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan hakkında karar verildi. Özcan, Petlas Yönetim Kurulu üyeliğinden azledildi.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, yurt dışına çıkmak üzere bindiği Türk Hava Yolları (THY) uçağında olay çıkardı. O anlar, uçakta bulunan yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM"

Görüntülerde, kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırıp hakaret ettiği görüldü.

KARA LİSTEYE GİRMİŞTİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan olaya dair sosyal medya hesabından Özcan'ın kara listeye alındığını duyurdu. Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır"

GÖREVİNDEN AZLEDİLDİ

Petlas'tan yapılan açıklamada, Özcan'ın görevinden azledildiği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14.12.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kuruku üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Teknoloji
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