Twitter, iPhone kullanıcıları için Blue fiyatını yükseltecek!

Twitter'ın yeni sahibi Musk, yaklaşık bir yıldır gündemin olmazsa olmaz isimleri arasında yer alıyor. Son olarak ise Elon Musk, Apple ile arasında meydana gelen gerginlik nedeniyle gündemde olmayı başardı. Ortaya çıkan son haberlere göre içerisinde mavi onay rozeti bulunan Twitter Blue, Apple'ın vergisinden kaçamayacak.

Blue aboneliği iOS cihazlarda 11 dolar olacak

Doğrulanmış hesap rozetinin ücretli bir şekilde yayınlanması, birçok önemli şirketin taklit edilmesine ve reklam şirketlerinin platformdaki reklamlarını durdurmalarına yol açtı. Elon Musk'ın paylaşımıyla birlikte reklamlarını durduran şirketlerden biri de Apple oldu. Bununla birlikte Musk, Apple'ın uygulama mağazası App Store'u da eleştirdi.

Apple, App Store'dan yaptığı satışlardan yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Bundan dolayı da yakında kullanımda olması beklenen Twitter Blue aboneliği farklı bir ücretlendirme olacak. Abonelik, iOS cihazlardan 11 dolara, şirketin internet sitesinde ise 7 dolara satın alma sunacak.

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Ortaya çıkan raporda, internet sitesinde daha düşük fiyatlandırmanın olmasının daha fazla kullanıcıyı platforma çekmek olduğu belirtildi. Ayrıca Android için ise fiyatın değişip değişmeyeceği ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyor.

Elon Musk'a göre şirketler için sarı/altın, devlet kurumları için gri, bireyler için ise mavi renkli rozetler olacak. Bununla birlikte tüm doğrulanmış hesaplar, rozete sahip olmadan önce manuel bir şekilde doğrulanacak. Musk, konuyla ilgili olarak platformun sürdürülebilir olması için bu aboneliğin önemli olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Musk, komisyonu ödemek yerine Apple ile "savaşa gitmeye" istekli olduğunu belirten paylaşım yaptı. Sonrasında ise CEO, Tim Cook ile şirketin genel merkezinde bir araya geldi. Ayrıca Twitter'ın App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili yanlışlık olduğunu paylaştı.

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