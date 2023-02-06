Türkiye'nin kara lekesi: Discord'da enkaz altında kalanlarla dalga geçip ölüme terk ettiler!

Discord üzerinde bir grup genç depremde enkaz altında kalanları arayarak dalga geçti ve ölüme terk etti. İşte detaylar...

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Yüzden fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 (7.7 olarak revize edildi) büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Tüm dünya kurtarma çalışmaları için seferber olmuşken bir grup gencin yaptıkları sosyal medyada tepki topladı.

Discord gurubu, enkaz altındaki vatandaşlarla dalga geçerek ölüme terk etti!

Henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler bugün yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan vatandaşları arayarak yardıma geldiklerini söyledi. Zor durumda olan kişilerin telefonlarını uzunca süre meşgul ettikleri gibi gerekli yardımın ulaşmasına da engel oldular.

Not: Videoda argo ve küfür içerikli cümleler bulunmaktadır.

Türkiye'nin kara lekesi. -Discord'da bir grup genç, depremde enkaz altında kalan insanları kurtarmaya geldiğini söyleyerek dalga geçti ve ölüme terk etti. pic.twitter.com/KifavSedpV — M. Can AKA (@mcaka_17) February 6, 2023

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