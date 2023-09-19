Türkiye'nin İlk Uydu Selfie Fotoğrafı Çekildi
Türkiye'nin ilk uydu selfie fotoğrafı, yerli uydu Connecta T1.2 tarafından Karadeniz üzerinde çekildi. Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türkiyenin ilk uydudan selfie fotoğrafı çekildi. 16 Eylül Cumartesi tarihinde yerli uydu Connecta T1.2 küp uydusu tarafından Karadeniz üzerinde çekilen fotoğraf yer ekiplerine ulaştı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğrafı sizde görmelisiniz. İşte Türkiye'nin ilk uydu selfie fotoğrafının detayları…
Uzaydan Karadeniz'in Türk tarafı ve yerli uydu Connecta T1.2!
16 Eylül Cumartesi günü Plan S firmasının Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta geçtiğimiz aylarda SpaceX roketi ile yörüngeye fırlatılan yerli Connecta T1.2 küp uydusu ve Karadeniz'in Türk tarafı yer alıyor. Uydunun ön tarafında bulunan kamera ile çekilen fotoğraf bir yandan da Türkiye'nin ilk uzay selfielerinden biri konumunda.
Connecta T1.2 Ankara Bilkent Cyberpark tarafından kurulan Plan-S şirketi tarafından üretildi. Şirketin 2. uydusu olan Connecta 1.2 3 Ocak 2023 tarihinde SpaceX Falcon 9 Transporter 6 roketi ile uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin 2.ticari gözlem uydusu olan 1.2'nin ardından Transporter 7 görevi ile 2.1 uzaya yollandı.
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Connecta T1.2 uydusu sahip olduğu IoT sayesinde havacılık, denizcilik, akıllı tarım vb. gibi alanlarda veri aktarımı sağlayacak. Ayrıca tüm bunlara ek olarak sahip olduğu kameralar sayesinde hem derin uzay hem de diğer gezegenler hakkında bilgi aktarımı da sağlayacak.
Connecta T1.2 özellikleri
3U ve 4kg CubeSat sınıfında.
LEO ve TOA
Çift yönlü iletişim
KonuşlandırılabilirTM/TC konuşlandırılabilir antenler
Plan-S tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen S-bant yama antenleri
Plan-S tarafından tasarlanan, geliştirilen ve oluşturulan S-bandındaki IoT ve Yüksek Hızlı Veriler için RF Ön Uçları
OBC Plan-S tarafından tasarlandı, geliştirildi.
Tahsis Edilen Frekanslar:
Ticari UHF'de TM/TC
S-bandında Yüksek Hızlı Veri (uzay operasyonları)
S bandında IoT (mobil uydu hizmetleri)
Bağlantı Hızları:
TM/TC (UHF) -9600bps
Yüksek Hız (S-Bant) – 2 Mbps
IoT (S-bandı) >1 kbps
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