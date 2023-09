Türkiye'nin İlk Uydu Selfie Fotoğrafı Çekildi

Türkiyenin ilk uydudan selfie fotoğrafı çekildi. 16 Eylül Cumartesi tarihinde yerli uydu Connecta T1.2 küp uydusu tarafından Karadeniz üzerinde çekilen fotoğraf yer ekiplerine ulaştı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören fotoğrafı sizde görmelisiniz. İşte Türkiye'nin ilk uydu selfie fotoğrafının detayları…

Uzaydan Karadeniz'in Türk tarafı ve yerli uydu Connecta T1.2!

16 Eylül Cumartesi günü Plan S firmasının Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta geçtiğimiz aylarda SpaceX roketi ile yörüngeye fırlatılan yerli Connecta T1.2 küp uydusu ve Karadeniz'in Türk tarafı yer alıyor. Uydunun ön tarafında bulunan kamera ile çekilen fotoğraf bir yandan da Türkiye'nin ilk uzay selfielerinden biri konumunda.

As Connecta T1.2 soared above our Earth, it captured a mesmerizing view of the Turkish side of the Black Sea. Its wing-like solar panels capture the energy that powers its journey, while its selfie camera gently reminds us of the beauty of our Earth and the wonders of technology… pic.twitter.com/R6mdqGXkxj — Plan-S (@WeArePlanS) September 15, 2023

Connecta T1.2 Ankara Bilkent Cyberpark tarafından kurulan Plan-S şirketi tarafından üretildi. Şirketin 2. uydusu olan Connecta 1.2 3 Ocak 2023 tarihinde SpaceX Falcon 9 Transporter 6 roketi ile uzaya fırlatıldı. Türkiye'nin 2.ticari gözlem uydusu olan 1.2'nin ardından Transporter 7 görevi ile 2.1 uzaya yollandı.

Connecta T1.2 uydusu sahip olduğu IoT sayesinde havacılık, denizcilik, akıllı tarım vb. gibi alanlarda veri aktarımı sağlayacak. Ayrıca tüm bunlara ek olarak sahip olduğu kameralar sayesinde hem derin uzay hem de diğer gezegenler hakkında bilgi aktarımı da sağlayacak.

Connecta T1.2 özellikleri

3U ve 4kg CubeSat sınıfında.

LEO ve TOA

Çift yönlü iletişim

KonuşlandırılabilirTM/TC konuşlandırılabilir antenler

Plan-S tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen S-bant yama antenleri

Plan-S tarafından tasarlanan, geliştirilen ve oluşturulan S-bandındaki IoT ve Yüksek Hızlı Veriler için RF Ön Uçları

OBC Plan-S tarafından tasarlandı, geliştirildi.

Tahsis Edilen Frekanslar:

Ticari UHF'de TM/TC

S-bandında Yüksek Hızlı Veri (uzay operasyonları)

S bandında IoT (mobil uydu hizmetleri)

Bağlantı Hızları:

TM/TC (UHF) -9600bps

Yüksek Hız (S-Bant) – 2 Mbps

IoT (S-bandı) >1 kbps

