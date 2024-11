Türkiye ICAO'nun En Büyük Paydaşı Olmaya Hazırlanıyor

SİVİL Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye'nin birkaç sene içerisinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) en büyük paydaşı olacağını belirterek, "Artık ICAO nezdinde kural koyucu, sistem belirleyici bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Artık teknolojinin havacılıkta pozitif anlamda nasıl kullanılabileceğini gösteren ender ülkelerden biri olarak kendimizi tanıtma ve ifade etme imkanını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sivil Havacılık Çalışma Grubu 13'üncü Genel Müdürler ve Uzmanlar Toplantısı üye ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 12- 13 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Gazetecilere açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi. Havacılığın hızlı gelişen ve teknolojinin en yüksek düzeyde yaşandığı bir alan olduğunu belirten Yüksek, "Bu etkinlik, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ilk defa havacılıkta yapay zeka konseptiyle başlatmış olduğumuz bir etkinlik ve bunun seçilmesi de aslında biraz tesadüf değil. Biz özellikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar'a defalarca yaptığımız, çalışmaların neler olduğunu, burada artık klasik usulde, eski usuldeki sivil havacılık anlayışının ve yönetiminin daraldığını, yeterli olmadığını, ülkelerin özellikle ICAO'nun 'No Country Left Behind- Hiçbir Ülke Geride Kalmasın' konseptini gerçekleştirmenin teknolojiyi kullanmadan mümkün olmayacağını, bununla ilgili modelimizin ne olduğunu kendisine ifade etmiştik. Çok şükür kendisi de bundan etkilenmiş olacak ki Türkiye'yi bir 'base' olarak, bir başlangıç olarak bu önemli organizasyonun merkezi olarak seçti. Kendisi de gerçekten ekibiyle, 4 direktörüyle beraber bizatihi katılarak, bu etkinliğe verdiği önemi gösterdi. Dolayısıyla bu da aslında Türkiye'nin bu anlamda havacılıkta, sadece taşımacılıkta değil, havacılığın her alanında dünya lideri olması noktasında bir kabuğun her geçen gün olgunlaştığını gösterdi" dedi.

'PLATFORMUMUZU KULLANMAYI TEKLİF ETTİLER'

Toplantıda sivil havacılık modelini tanıtma imkanı bulduklarını vurgulayan Sivil Havacılık Genel Müdürü Yüksek, "Yeni sivil havacılık modelimizin ICAO'nun konseptlerinin tamamını nasıl çözdüğünü bizatihi görme fırsatları oldu. Sivil havacılıktaki arkadaşlarımız bu sunumları peyderpey gerçekleştirdiler ve inanılmaz bir tepki verdi, gerçekten hayranlıkla bunu izlediğini ifade etti. Her türlü, her noktada beraber hareket etmek için sabırsızlandığını ifade etti. Ayrıca profesyonellerin yetiştirilmesi noktasında ICAO'nun mevcut programının daha üstünde bir sistemin burada olduğunu gördüklerini, oradaki direktör bizatihi ifade etti. ve bizim sistemimizin tüm detaylarındaki, tüm soruların cevaplarını aldı ve platformumuzu kullanmayı teklif ettiler. Bu tabii bizim için çok gurur verici bir şey. İnşallah birlikteliğimiz ve beraber hareket etmemiz noktasında, biz belki ICAO'nun bir konsey üyesi olmasak da aslında ICAO'nun en büyük paydaşı olarak, birkaç sene içerisinde herkes bu rolü aldığımızı görecek. Bu aslında ötekilerden de önemli olacak çünkü biz burada artık ICAO nezdinde kural koyucu, sistem belirleyici bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Sonuç olarak biz artık teknolojinin havacılıkta pozitif anlamda nasıl kullanılabileceğini gösteren ender ülkelerden biri olarak kendimizi tanıtma ve ifade etme imkanını bu toplantı, seminerle beraber gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

