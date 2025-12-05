Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm başlatarak "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ı yeniden düzenledi. 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye'de kullanılan elektrik sayaçları kademeli şekilde akıllı sisteme geçirilecek.

UZAKTAN İLETİŞİM ÖZELLİKLİ SAYAÇLAR ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra belirlenen kapsam dahilindeki tüm yapılarda klasik sayaçlar yerine uzaktan iletişim özelliğine sahip "Akıllı Sayaç PRO" ve "Akıllı Sayaç EKO" modellerinin kullanılması zorunlu hale gelecek.

Yıllık elektrik tüketimi 10 MWh ve üzeri olan tüm noktaların mevcut sayaçları ise mutlaka uzaktan yönetilebilen Akıllı Sayaç PRO modeliyle değiştirilecek.

DÖNÜŞÜM TAKVİMİ NETLEŞTİ

EPDK'nın belirlediği uygulama takvimine göre dağıtım şirketleri:

Yenilenmesi gereken sayaçların yüzde 70'ini 1 Ocak 2027'ye kadar,

Tamamını ise en geç 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirmekle yükümlü olacak.

Değişim sürecinde öncelik, serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek enerji tüketimi bulunan kullanıcıların yer aldığı noktalara verilecek.

TÜKETİCİLERE ANLIK ERİŞİM, ŞİRKETLERE 48 SAAT SINIRI

Akıllı sayaç sistemiyle birlikte tüketiciler, elektrik tüketim bilgilerine mobil uygulama veya internet üzerinden anlık olarak ulaşabilecek. Sayaçlardan elde edilen veriler dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) aktarılacak ve vatandaşlar kullanım detaylarını anında görüntüleyebilecek.

Yeni düzenleme ile veri erişim sorunlarına ilişkin net bir kural da getirildi. Tüketicinin kullanım bilgilerine erişememesi durumunda dağıtım şirketleri, bu sorunu en geç 48 saat içinde çözmek zorunda olacak.