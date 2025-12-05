Haberler

Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli

Türkiye genelinde elektrik sayaçları değişiyor! Tarih de belli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde elektrik sayaçları akıllı sistemle değiştiriliyor. EPDK, Resmi Gazete'de yayımladığı kararla 1 Mart 2026'dan itibaren eski sayaçlar kademeli olarak uzaktan iletişimli akıllı sayaçlarla yenilenecek. Yeni uygulama ile tüketim bilgisine anlık erişim imkanı sağlanırken tüm sayaçların 1 Ocak 2028'e kadar yenilenmesi zorunlu kılındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşüm başlatarak "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ı yeniden düzenledi. 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Türkiye'de kullanılan elektrik sayaçları kademeli şekilde akıllı sisteme geçirilecek.

UZAKTAN İLETİŞİM ÖZELLİKLİ SAYAÇLAR ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenleme 1 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra belirlenen kapsam dahilindeki tüm yapılarda klasik sayaçlar yerine uzaktan iletişim özelliğine sahip "Akıllı Sayaç PRO" ve "Akıllı Sayaç EKO" modellerinin kullanılması zorunlu hale gelecek.

Yıllık elektrik tüketimi 10 MWh ve üzeri olan tüm noktaların mevcut sayaçları ise mutlaka uzaktan yönetilebilen Akıllı Sayaç PRO modeliyle değiştirilecek.

DÖNÜŞÜM TAKVİMİ NETLEŞTİ

EPDK'nın belirlediği uygulama takvimine göre dağıtım şirketleri:

Yenilenmesi gereken sayaçların yüzde 70'ini 1 Ocak 2027'ye kadar,

Tamamını ise en geç 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirmekle yükümlü olacak.

Değişim sürecinde öncelik, serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek enerji tüketimi bulunan kullanıcıların yer aldığı noktalara verilecek.

TÜKETİCİLERE ANLIK ERİŞİM, ŞİRKETLERE 48 SAAT SINIRI

Akıllı sayaç sistemiyle birlikte tüketiciler, elektrik tüketim bilgilerine mobil uygulama veya internet üzerinden anlık olarak ulaşabilecek. Sayaçlardan elde edilen veriler dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) aktarılacak ve vatandaşlar kullanım detaylarını anında görüntüleyebilecek.

Yeni düzenleme ile veri erişim sorunlarına ilişkin net bir kural da getirildi. Tüketicinin kullanım bilgilerine erişememesi durumunda dağıtım şirketleri, bu sorunu en geç 48 saat içinde çözmek zorunda olacak.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Teknoloji
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 6 ülke yarışmadan çekildi
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış

Kamuoyuyla paylaşılan tutanak DEM Parti'yi kızdırdı: Öcalan'ın...
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 6 ülke yarışmadan çekildi
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bacanağını katledip kendi canına kıydı
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?

Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
title