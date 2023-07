Türk yatırımcının 78 milyon liraya aldığı "tarihin ilk tweeti" NFT'si elinde fena patladı! Son teklif 100 TL

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından atılan tarihin ilk tweeti, 2021'de Türk iş insanı Sina Estavi tarafından tam 2.9 milyon dolara satın alınmıştı. Söz konusu NFT yüzde 99 değer kaybederken, gelen son teklif ise 103 lira oldu.

"TARİHİN İLK TWEETİ"

Bir dönem kripto paraların adından yükselişe geçen bir diğer yatırım aracı da NFT olmuştu. Dijital ortamdaki bir varlığın telif haklarının satın alınarak sadece bir kişiye ait olması şeklinde özetlenebilecek NTF sistemindeki en dikkat değer satışlardan biri de Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey tarafından atılan tarihin ilk tweeti olmuştu.

2.9 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Dorsey'in NFT haline getirip açık artırmaya çıkardığı "just setting up my twttr" yazan tarihin ilk tweet'ini Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, tam 2.9 milyon dolar değerinde 1.630 adet ETH ödemesiyle satın almıştı.

YÜZDE 99 ZARAR ETTİ

Sina Estavi, geçtiğimiz yıl söz konusu NFT'yi açık artırma ile satmak istedi. Ancak Estavi'nin talep ettiği 46 milyon dolarlık fiyata kimse yaklaşmayınca açık artırma iptal edildi.

EN SON TEKLİF 100 TL

NFT'yi elinde tutmaya devam eden Estavi'nin "ilk tweetine" bir NFT pazar platformunda 0,002 EHT teklif edildi. Bu paranın anlık olarak karşılığı 3,84 dolar yani sadece 103,42 TL. Üstelik sonra bir aya bakıldığında en iyi teklif ise bin 295 TL.