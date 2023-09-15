Türk Telekom, Son Üç Yılın En Yüksek Müşteri Deneyimi Memnuniyet Performansına Ulaştı

Türk Telekom, yaygın fiber ağı ile sağladığı yüksek hızlar sayesinde son üç yılın en iyi müşteri deneyimi performansına ulaştığını duyurdu. Şirketin müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ödüllendirildi.

Türk Telekom, son 3 yılın en yüksek müşteri deneyimi memnuniyet performansına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve dijitalleşmedeki öncü rolü ile birçok yeniliğe imza atan Türk Telekom, müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaygın fiber ağı sayesinde sağladığı 1000 Mbps'ye varan yüksek hız ile Türk Telekom, sabit internetteki müşteri memnuniyeti konusunda dikkati çeken bir başarı elde etti. Bağımsız araştırma şirketi Ipsos'un gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk Telekom, son 3 yılın en yüksek müşteri deneyimi memnuniyet performansına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonuyla hareket ederken, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde yüksek hız sağlama amacıyla yürüttüğümüz fiber altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile farklı alanlarda sunduğumuz ürün ve hizmetler, müşteri memnuniyeti konusunda olumlu göstergelere dönüşüyor. FTTH Council tarafından 2023'ün nisan ayında yayımlanan FTTH/B Market Panorama in Europe raporu, Türkiye'nin 15,7 milyon FTTH/B hane erişimi ile Fransa ve İspanya'nın ardından Avrupa'da 3. sırada yer aldığını ortaya koydu."

Türk Telekom'un Türkiye'nin 81 ilinde 7/24 yürüttüğü fiber altyapı çalışmalarında gösterdiği özverinin sabit internetteki müşteri memnuniyet sonuçlarını dikkati çeken bir noktaya taşıdığını aktaran Özden, "Bağımsız araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre, 2023 ikinci çeyrekte müşteri deneyimi memnuniyet performansımız son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Performans yükselişinde, marka iletişimimiz ve bağlantı kalitesinde sağladığımız artış etkili oldu. En fazla memnuniyet artışı ise 70,5 performans ile fiber müşterilerimizde görüldü." ifadelerini kullandı.

Memnuniyet skorları ödüle layık görüldü

Türk Telekom'un müşterileri ilişkilerindeki çözüm odaklı ve destekleyici yaklaşımı ödülle de karşılık buldu. Şirketin müşteri memnuniyeti odaklı iyileştirme projelerinden "Dönüşüm yolunun sonundaki ışık: Az Arız, Bol Memnuniyet" isimli projesi, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Baykuş Ödülleri'nde "Memnun Baykuş' ödülüne layık görüldü.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özden, iletişim ve altyapı alanındaki sorumluluklarının yanı sıra pek çok sektöre, farklı alanlarda sundukları ürün ve hizmetlerle de değer yaratmaya devam ettiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Telekom olarak, yüksek hızlı internet ile oyun sektöründe önce rol üstleniyoruz. Sporda dijitalleşmenin getirdiği yeniliklere öncülük ederek TFF tarafından düzenlenen ve eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Dijital oyun platformumuz Playstore ve oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren GAMEON markamız ile de oyun sektörünü güçlendiriyoruz. Geleneksel yayıncılık anlayışını değiştiren Tivibu ile yenilikçi ve kullanıcı dostu teknolojik özellikleri, zengin içeriği, yenilenen yüzü ile ayrıcalıklı TV izleme deneyimini daha da ileri taşıyoruz. Sadece Tivibu'nun sunduğu 7 güne kadar geri al izle, durdur izle, kişiye özel kanal ve menü özelliklerinin yanında yenilenen platformu ile Tivibu, TV yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor."

Özden, İstanbul Coffee Festival'de Türk Telekom Prime ile bu yıl da birbirinden özel sanatçıları ICF Türk Telekom Prime sahnesinde 4 gün boyunca katılımcılarla buluşturacaklarını belirterek, "İnterneti bol tarifeleri, yüksek hızlı ev interneti ve özel hizmet ayrıcalıklarımızla müşterilerimizin hayatına renk katıyoruz. Türk Telekom Prime müşterileri, sonbahara renk katan etkinliklerinden İstanbul Coffee Festival'de sevilen sanatçıları Prime sahnesinde dinleme ve pek çok özel indirim ve ayrıcalıktan yararlanıyor. Çeşitli sektörlerden çok sayıda marka ile yaptığımız iş birliği ile Türk Telekom Prime müşterileri hayatın her alanında özel fırsatlardan yararlanıyor. Türk Telekom olarak, hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımımız, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival'de bu yıl da yüzde 50 indirimli bilet satış ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Festivalin tadını çıkaran kahveseverleri festival alanlarında kurulacak Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.